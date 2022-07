Calcio femminile: il Real Meda confermato per la Serie C

Il Real Meda calcio femminile anche nella prossima stagione militerà nel campionato di serie C nazionale, dopo essersi guadagnata la permanenza ai play out superando per 3-0 il Perugia.

Calcio femminile: Real Meda, tre innesti d’esperienza

La presidente Pamela Campisano ha riconfermato in blocco la squadra della passata stagione, tranne Alessia Gentile (2002) centrocampista rientrata all’Inter e Sofia Panetto (2003) difensore centrale, che si ferma per ragioni di studio. Il dg Gianni Zaninello, ha nel frattempo provveduto a rinforzare i ranghi con tre giocatrici di esperienza: Anita Coda (2000) attaccante, con trascorsi nella Roma in serie B; Eszter Toth (1999), centrocampista, di nazionalità statunitense, ma ungherese d’origine, e Rosanna Aventado (2003), laterale destro, proveniente dal Parma in serie C.

Per completare la rosa Zaninello ha trattative in corso per i ruoli di difensore, centrocampista ed esterno. Il Real Meda , negli ultimi dieci anni è sempre rimasto in categoria.

Calcio femminile: Real Meda, la storia

Un sodalizio sorto nel 1984 per volontà di dirigenti della Real Amatese. Nei dieci anni successivi la crescita è stata esponenziale, così come i successi, passando dal torneo Csi alla serie C della Figc. Nel 2001 l’Acf Real Amatese si fondeva con l’Acf Mariano Comense , che nella stagione 1988-89 aveva ottenuto la promozione in serie B, ma doveva rinunciare alla categoria per mancanza di fondi. Nasceva così la Real Amatese Mariano. Dal 2001 al 2008 la prima squadra ha militato in serie C, e la società gettava le basi per creare un nutrito settore giovanile. Il 2009 è l’anno della svolta fondamentale. Per migliorare a livello tecnico e organizzativo-logistico, la società, trasferiva la propria sede e attività a Meda, diventando così Asd Real Meda Cf. Nella stessa stagione la prima squadra vinceva il campionato e passava in serie B nazionale. Si ripeteva nella stagione successiva approdando alla serie A2 nazionale, al cui campionato ha partecipato per tre anni consecutivi. Modifiche del Dipartimento calcio femminile hanno poi riformato la scansione dei campionati ritornando alla denominazione serie B. Nella stagione 2018-19, ennesima modifica del campionato femminile da parte del Dipartimento, a seguito del quale, pur col Real Meda al quarto posto in classifica in serie B, ha visto le medesi entrare tra i ranghi della serie C nazionale. Il desiderio della presidente Pamela Campisano e dell’intero direttivo è di riportare quanto prima le “nere” del Real Meda in serie cadetta.