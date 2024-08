Calcio, adesso è ufficiale: il Seregno Fbc è stato iscritto al campionato di Promozione

Il lungo iter burocratico per far ripartire il movimento calcistico seregnese, dopo l’uscita dalle scene del 1913 Seregno, è terminato con successo. La Figc ha infatti comunicato ufficialmente l’iscrizione del Seregno Fbc, la nuova società nata per iniziativa della BE-Seregno, vincitrice del bando comunale per l’assegnazione del titolo sportivo e della gestione dello stadio Ferruccio e del centro sportivo Seregnello, al campionato di Promozione 2024-’25.

Calcio: la preparazione comincerà venerdì 16 agosto

Il passaggio corona un percorso non semplice, che a lungo ha fatto temere alla piazza il rischio che il traguardo potesse non essere tagliato. Ora l’attenzione dell’ambiente può finalmente concentrarsi sulla prossima composizione dei gironi della categoria e sull’avvio della preparazione, previsto venerdì 16 agosto, alle 9, al centro sportivo Seregnello di via Platone.