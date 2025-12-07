Brugherio si veste di tricolore nel weekend del 10 e 11 gennaio 2026 con i Campionati italiani di ciclocross in programma sul circuito del parco Increa. Un appuntamento di livello nazionale organizzato da due realtà di riferimento del settore: la Fas Airport Services Guerciotti Premac e la società sportiva Mtb Increa di Brugherio.

Brugherio ospita gli Italiani di ciclocross: le categorie in gara

In gara le categorie Juniores, Under 23, Elite e Amatori. L’edizione 2026 sarà valida anche come Gp Guerciotti, giunto alla 46° edizione, e come 16° edizione del Brugherio CX International.

Alla presentazione a Palazzo Lombardia erano presenti Stefano Pedrinazzi, presidente comitato regionale Lombardia FCI, il sindaco di Brugherio, Roberto Assi, e gli organizzatori Paolo, Alessandro e Monica Guerciotti.

«Uno sport adrenalinico, che coinvolge i giovani e che ci permette di scoprire le diverse zone dove lo sport è protagonista nella nostra regione. Ringrazio anche il Comune di Brugherio e il suo sindaco Roberto Assi per aver messo a disposizione il parco Increa, uno spazio pubblico riqualificato che diventerà la cornice ideale per un evento sportivo di rilevanza nazionale», ha detto il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

«Grazie ai presidenti delle società organizzatrici, Paolo Guerciotti e Rosa Di Gioia, e soprattutto i volontari che lavoreranno sul campo per garantire il perfetto svolgimento della manifestazione. Senza il loro impegno costante, eventi di questa portata non sarebbero possibili», ha detto ancora Picchi.

Brugherio ospita gli Italiani di ciclocross: «L’occasione per educare attraverso la fatica», dice il sindaco

Parco Icrea ha già ospitato negli ultimi anni gare nazionali e internazionali. «Questo Campionato – ha detto il sindaco Roberto Assi – è più di un evento, in ballo c’è il tema dell’educare e dell’educarsi, in un momento storico in cui c’è grande bisogno di educatori. Chi organizza questa gara ha saputo creare un rapporto forte con la comunità, e lo si capirà dall’effetto che l’evento avrà. Non sarà solo un appuntamento di prestigio, ma un’occasione per educare attraverso la fatica, il rispetto dell’avversario e delle regole».

Brugherio ospita gli Italiani di ciclocross: gli organizzatori