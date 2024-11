Ciclocross a Increa: spettacolo nel fango a Brugherio, Salus e Cicli Fiorin protagonisti

L’Increa Stadium dalla Lega Ciclistica Brugherio dopo le gare internazionali di classe 1, ha ospitato sfide nazionali nelle categorie giovanili e dei master: in due giorni ben 610 atleti – tra loro un buon numero affiliati alle società Salus Seregno e Gs Cicli Fiorin di Baruccana – sono saliti in sella per affrontare i percorsi accuratamente scelti dagli organizzatori di Brugherio.

Ciclocross a Increa: gli Esordienti

Mentre le gare internazionali sono state disputate sotto la pioggia quelle giovanili sono state favorite da una giornata asciutta ma il fango ha reso estremamente selettivo il tracciato di gara anche se in parte ridotto rispetto a quello delle gare internazionali. I risultati conquistati dai corridori di Seregno e di Baruccana, frazione di Seveso, sono stati più che soddisfacenti iniziando dalla categoria esordienti in cui Nicolò Maglietti (Salus) ha centrato il secondo posto giungendo sul traguardo alle spalle del varesino Luca Ferro. Davide Ghezzi altro atleta del team presieduto da Marco Moretto si è classificato all’ottavo posto e nell’analoga categoria femminile Amelie Cerise al sesto con Camilla Isorni (Gs.Fiorin) al nono.

Ciclocross a Increa: Allievi primo e secondo anno

Nella categoria allieve ha vinto la veneziana Nicole Righetto che ha messo la propria ruota davanti a quelle di Sara Peruta (seconda) e Matilde Anselmi (decima) entrambe della Salus. Gli allievi del 1° anno hanno proposto una gara appassionante con il testa a testa tra Alessio Borile e Michel Careri. Nel finale il friulano Borile (DP66) ha avuto un pizzico in più di energie rispetto a Careri (Salus) e ha messo in saccoccia punti preziosi in classifica generale. Terzo gradino del podio per Matteo Jacopo Gualtieri altro atleta della Salus.

Tra gli allievi del secondo anno doppietta dei gemelli Cingolani. I ragazzi marchigiani hanno mostrato un passo superiore a tutti gli avversari. Vittoria di Filippo su Tommaso, che è rimasto leader nella classifica Selle Smp Master Cross; quarto posto per Giovanni Bosio (Salus) e nono per Andrea Colombo (Fiorin).Il Master Cross Selle Smp torna domenica 10 novembre con la gara internazionale di San Francesco al Campo, in Piemonte.