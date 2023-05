Basket: Summer Cup e Game Days con la Gerardiana Monza ricordando il presidente Bencini

Una festa per concludere in bellezza la stagione sportiva con la partecipazione della meglio gioventù della pallacanestro locale. È la “Summer Cup” organizzata dalla Gerardiana Basket che quest’anno aggiunge nella sua denominazione “Memorial Alessandro Bencini”. Un omaggio a colui che è stato presidente per oltre vent’anni della società, una figura di riferimento per tantissimi ragazzi, venuto a mancare il 18 giugno dello scorso anno. Si parte giovedì alle 18 con il torneo di minibasket sul campo all’aperto dell’oratorio di San Gerardo in via Cremona, 7.

Basket: Summer Cup e Game Days con la Gerardiana Monza, la formula del quadrangolare

A sfidarsi, in una formula a quadrangolare, saranno sedici squadre di Aquilotti (2012-2013), Esordienti (2011), Scoiattoli piccoli (2015), Scoiattoli grandi (2014). In campo anche i più grandicelli, gli Under 14 2009 (ammessi anche giocatori nati nel 2010 e 2011) che si sfideranno nei “Game Days”.

“Saranno quattro giorni intensi – anticipa Nicola Bencini, figlio del compianto presidente e responsabile con Stefano Monzani del settore minibasket della Gerardiana – Al di là del fattore agonistico vorremmo che fosse soprattutto una festa con un occhio di riguardo all’amicizia e all’inclusione. Per questo abbiamo appositamente invitato le squadre di baskin del San Fruttuoso e dell’Eureka per giocare tutti insieme”.

Basket: Summer Cup e Game Days con la Gerardiana Monza, anchea giugno

Negli spazi comuni saranno allestiti dei punti ristoro per favorire la permanenza delle famiglie. Domenica sera è previsto il gran finale con le partite che decreteranno i vincitori e le premiazioni dei partecipanti.

I Game Days della Summer Cup continueranno anche nel mese di giugno. Dal 5 al 10, infatti, arriveranno sul campo della Gerardiana anche squadre di under 13 2010 (ammessi anche cestisti nati nel 2011 e 2012) e under 15 2008 (ammessi anche i nati nel 2009 e 2010).

“Oltre a squadre provenienti dai comuni limitrofi – sottolinea Bencini, ex giocatore e, a sua volta, papà di due mini cestisti – l’intera manifestazione vedrà la partecipazione di formazioni che arrivano da Milano, Melzo, Buccinasco, Vigevano. Il nostro desiderio è che il Memorial Bencini diventi un evento di rilievo per il basket giovanile e ringrazio la Gerardiana che ha avuto la sensibilità di ricordare e rendere omaggio a mio padre in occasione della sua tradizionale Summer Cup”.

Basket: Gerardiana Monza verso i cinquant’anni di sport

La Gerardiana basket, costituitasi nel 1974, si appresta a celebrare i suoi primi cinquant’anni di sport e passione. Nelle sue file attualmente giocano più di duecento ragazzi. Più della metà sono impegnati nel minibasket e hanno un’età compresa tra i 4 e gli 11 anni.