Un’ottima prova per l’Aurora Desio nel campionato di Serie B nazionale, che non molla e per un punto ai supplementari batte Piazza Armerina 89 a 88. Una vittoria importante per i ragazzi di coach Quilici. È la difesa brianzola a fare da padrona nel match, dopo una serata poco brillante offensivamente del trio Conte-Elli-Munari. Le giocate nel pitturato di Bartninkas (22 punti e 11 rimbalzi), Giarelli (11 punti) e Tarallo (12 punti) unite all’intensità nella metà campo difensiva di Mazzoleni, Spinelli e Tornari valgono una vittoria pesante.

Basket, Serie B: Rimadesio la spunta all’overtime su Piazza Armerina, la partita

Primo quarto equilibrato sul 23 a 20. Dopo la Rimadesio allunga sul 36-26 grazie a 5 punti filati di Bartninkas ed un canestro dalla media di Conte. Piazza Armerina però non sta a guardare ed in uscita dal time out piazza il break di 0-10 riacciuffando così quota 36. Ci pensano Bartninkas e Giarelli a fermare il parziale ospite fissando il risultato sul 46-42 della pausa lunga. Al rientro sul parquet Mazzoleni da dietro l’arco allunga sul 51-46 ma Desio tentenna dopo gli attacchi di Colussa ed Almansi. Proprio Colussa in lunetta regala il massimo vantaggio di serata ai suoi sul 56-61, con Tornari che accorcia da 3 punti sul 59-61 del terzo riposo. Il quarto finale è in pieno equilibrio, con le due formazioni che si sorpassano e controsorpassano per tutta la frazione.

Un canestro più fallo di Munari mette avanti i padroni di casa sul 76-73 con ancora 40 secondi da giocare. L’Aurora difende bene ma sul ribaltamento di lato Mazzoleni in lunetta fa 0 su 2 lasciando ancora 22 secondi sul cronometro. Si arriva a 5 secondi dalla sirena con la Rimadesio avanti 78-75 dopo due liberi di Conte. Tarallo commette però fallo sul tiro da 3 punti tentato da Colussa che in lunetta fa percorso netto, mandando la partita al supplementare, il terzo in sette giornate per Desio. Nella prosecuzione sono sempre i bluarancio a fare l’andatura, prima sull’83-79 dopo un dardo di Munari e poi sull’86-81 dopo un rimbalzo offensivo convertito a canestro da Bartninkas. Piazza Armerina però non molla e grazie a 5 punti in fila di Melluzzi ritrova la parità a quota 86. Munari rimette avanti Desio sull’ 88-86, ma un fallo di Conte manda in lunetta Markovic che impatta nuovamente a quota 88 con 24 secondi da giocare. Ancora Munari si butta dentro e subisce fallo con 5 secondi sul cronometro. È tutto nelle mani del vicentino classe 2005 che segna il primo libero e sbaglia il secondo (89-88), con i siciliani che catturano il rimbalzo ma non riescono a costruire il tiro.

Basket, Serie B: Rimadesio la spunta all’overtime su Piazza Armerina, mercoledì trasferta a Fidenza

La Rimadesio porta a casa così la quarta vittoria stagionale salendo a 8 punti in classifica. I bluarancio torneranno in campo nel turno infrasettimanale di mercoledì 29 ottobre alle ore 21 a Fidenza.