Basket, Serie B: Rimadesio regola Monferrato, è la terza vittoria

L’Aurora Desio porta a casa la terza vittoria del campionato di basket Serie B contro Monferrato. Una partita non facile, nonostante i ragazzi di caoch Quilici partissero da favoriti, chiusa però con un buon 95 a 84. È stato l’attacco bluarancio a rendere bene, mentre la difesa ha concesso qualche punto di troppo.

Basket, Serie B: Rimadesio regola Monferrato, il break innescato da Tarallo

L’inzio del match è a trazione Monferrato con le triple di Rupil e Marcucci che spingono gli ospiti sul 14-20 del decimo minuto. Desio invece, nel primo quarto segna 0 su 6 da dietro l’arco e 2 su 6 dalla lunetta. La seconda frazione prosegue sulla falsariga della prima, Monferrato ne approfitta per allungare sul 21 a 29. Le giocate di un positivo Tarallo (16 punti e 7 rimbalzi) scuotono la Rimadesio che, se da fuori fatica a trovare il fondo della retina, nel pitturato sigla il 14-2 che ribalta la partita sul 35 a 31. Le triple di Guerra tengono a galla i piemontesi, ma Munari e Conte mantengono le distanze con gli avversari insieme a Bartninkas che fissa il il 45-39 della pausa lunga.

Basket, Serie B: Rimadesio regola Monferrato, Desio scappa due volte

Al rientro dagli spogliatoi l’Aurora prova a scappare con i dardi di Munari e Conte (63-51) ma Monferrato chiude meglio il quarto e torna in scia sul 65-59 del trentesimo minuto. Nell’ultimo quarto le tre triple di Conte portano la Rimadesio sul 74-61. Nonostante ciò, la corsa dei desiana si ferma. Monferrato inizia a recuperare punto su punto grazie alle triple di Rupil e Guerra ed alle giocate di Zangheri. L’ennesimo tiro da tre di Guerra riapre tutto sull’82-79 con poco più di 2 minuti da giocare. Ci pensa Munari con la tripla e il canestro più fallo ad allontanare i fantasmi sull’88 a 81. Conte poi non trema in lunetta fissando il 95 a 84 finale.

Basket, Serie B: Rimadesio regola Monferrato, prossimo turno ancora in casa con Piazza Armerina

Sabato alle 20.30 al PalaDesio i ragazzi di Quilici affronteranno la neopromossa Piazza Armerina, che segue Desio in classifica con 2 vittorie e 4 sconfitte.