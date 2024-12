Mamma mia Carugate. Spazza via Usmate per 76-47 nel big match per il secondo posto (che domenica sera diventa aggancio in vetta dopo la sconfitta di Pontevico), certificando una crescita già evidente nelle scorse giornate, ma che doveva essere verificata contro le dirette avversarie di alta classifica. Detto fatto: 36 punti di scarto nei primi 3 quarti, una prova di forza oltre ogni aspettativa, anche se ci ha messo del suo un’avversaria totalmente fuori partita, anche questo inatteso dopo che nelle precedenti tre supersfide aveva battuto Varese e Stars, e perso a Pontevico ma lottando fino in fondo.

Basket, Serie B donne: Carugate spazza via Usmate a domicilio, partita senza grande storia

Le prime tre azioni della BlackIron sono: tripla di tabella di Usuelli, tripla in transizione di Bremaud, tripla dall’angolo di De Pasquale. Zero a 9 sul tabellone e primo timeout di De Sena. Che però non basta a invertire la freccia di un andamento a senso unico, in cui la squadra di Stibiel costruisce ed esegue con chirurgica precisione, compresa la fase difensiva, in cui costringe le gialloblù a soluzioni forzate ed errori di conseguenza.

Su tutte Bremaud (6/8 da 3, 8 rimbalzi, 38 di valutazione) e Usuelli (7/13 dal campo, 6 assist), ma è tutta Carugate a meritare gli applausi per tre quarti ai limiti della perfezione. L’ultimo serve solo a Usmate per addolcire in piccola parte il passivo (14-7 il parziale), senza ovviamente cambiare nulla nella sostanza della partita.

Basket, Serie B donne: il tabellino di Usmate-Carugate

Usmate-Carugate 47-76

Parziali: 8-25, 22-49, 33-69

USMATE: Carrara Al. 8, Agazzi, Zumaglini 10, Mariani C. 12, Laube 7, Foschini 4, Sardi ne, Villa El. ne, Passoni ne, Guenzati 4, Minelli, Milani 2. All. De Sena.

CARUGATE: Bevilacqua 4, Carrera, Mattavelli ne, Trassini, Usuelli 17, Rizzo 9, De Pasquale 10, Bremaud 24, Andreone 6, Grassia V. 6, Meroni L. All. Stibiel.