Basket, Serie B: Desio, passo falso con Crema nella corsa salvezza

Primo passo falso nel cammino salvezza per l’Aurora Desio che perde 74 a 80 contro Crema, nella sua 35esima gara di serie B nazionale.

Basket Serie B Nazionale Rimadesio – foto Luca Brioschi/Rimadesio

Basket, Serie B: Desio-Crema, primo tempo

In un PalaFitLine sold out, i bluarancio ritrovano Cipolla, ristabilito dall’infortunio, ma faticano ad entrare in ritmo gara trovando il canestro solo dopo quasi 2 minuti. Una prima frazione complicata per entrambe le squadre, nel corso della quale l’Aurora tocca per qualche istante anche il +5, prima di concludere i primi 10 minuti in vantaggio di una sola lunghezza (14-13). Il secondo periodo inizia con tre canestri di fila ospiti. I due tiri liberi a segno di Chiumenti riportano Desio ad un solo possesso di svantaggio ma, con un parziale di 7-0, Crema tocca il proprio nuovo massimo vantaggio sul 29 a 37.

È Fumagalli a chiudere la prima metà di partita: 31 a 37 con un canestro in avvicinamento al ferro.

Basket, Serie B: Desio-Crema, secondo tempo

In avvio di terzo quarto sono ancora gli ospiti ad amministrare ritmo e punteggio. La tripla di Bocconcelli regala il +9 ai rosanero che tentano la fuga. Desio, non senza fatiche, riesce pian piano a riprendere Crema e, grazie a quattro punti consecutivi di Chiumenti, a ribaltare il risultato. Un ultimo minuto difficile per i desiani, però, permette ai cremonesi di condurre 55 a 58 all’ultimo riposo breve. L’Aurora è ancora costretta a inseguire anche nell’ultimo tempo. I canestri di Zupan e Dincic riportano la Logiman a tre possessi di vantaggio. La Rimadesio è brava a reagire immediatamente e a rispondere con un di parziale 5-0, che permette agli arancioblu di tornare subito a contatto con gli ospiti.

Con l’inerzia che sembra essersi spostata sponda Aurora, è Pianegonda a prendersi i suoi sulle spalle, con due canestri che danno ossigeno ai rosanero e mantengono i padroni di casa ancora a distanza di sicurezza. Nel finale i tiri liberi di Murri, congelano il risultato e regalano un pesante successo a Crema. Desio riesce a salvare la differenza canestri e a rimanere in vantaggio negli scontri diretti con la Logiman, ma perde così la possibilità di allungare in classifica sulla stessa formazione cremonese e su Piacenza, con cui invece non si trova in una situazione favorevole.

Basket, Serie B: Desio, sabato prossimo contro il fanalino di coda Saronno

Per l’Aurora una salvezza ancora da guadagnare a tre giornate dalla fine della stagione regolare, a partire dalla sfida di Castellanza di sabato 12 aprile contro Saronno, fanalino di coda del campionato.