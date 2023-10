Basket all inclusive al PalaFitlineDesio: un biglietto, due partite

La città del Basket. È Desio basket city il nuovo evento organizzato dall’Aurora Desio insieme a Basket Foxes di Giussano che si terrà al PalaFitLine (largo Atleti azzurri d’Italia, Desio) il 28 ottobre 2023. Una giornata di grande basket per tutti gli appassionati e gli sportivi brianzoli che comincerà alle 17 con la partita del campionato di A2 Femminile fra Basket Foxes e Use Empoli e terminerà alle 21 con la partita di serie B fra Rimadesio e Bakery Piacenza. Sarà una divisa speciale fatta apposta per l’evento che le due squadre si scambieranno a suggellare questa collaborazione e nuova amicizia tra le due società di basket. «Valori, visioni, ed anche sogni comuni, mi portano a pensare che siamo solo all’inizio di una collaborazione con il Basket Foxes, realtà di alto livello che abbiamo iniziato a conoscere in questo inizio di stagione e con i cui dirigenti si è subito creato un giusto feeling» ha affermato Ivan Papaianni, presidente dell’Aurora. Al suo commento si è unito quello del presidente di Basket foxes: Paolo la Vitola. «Siamo all’inizio di un viaggio che sarà per tutti indimenticabile. Trovare lungo il cammino una società blasonata come l’Aurora Desio con cui condividere questa fantastica esperienza è un stimolo in più a dimostrare che il basket va oltre il genere ed è in grado di dare spettacolo a tutti gli appassionati». Il prezzo dell’ingresso sarà di 10 euro (ridotto 5 euro) e permetteràa tutti gli appassionati di vedere entrambe le partite con un solo biglietto. La biglietteria sarà aperta dalle 16 e il biglietto è acquistabile anche online su oooh.events.