Atletica: ultime prove Master al Trofeo Oxyburn

A chiusura della stagione delle gare su pista e al termine di un circuito che comprendeva dieci prove riservate ad atleti e atlete della categoria master, la Fidal Lombardia ha ufficializzate le classifiche finali del Trofeo Oxyburn. In quelle individuali i concorrenti sono stati suddivisi per categorie in base all’età anagrafica.

Atletica: ultime prove e i piazzamenti degli atleti

Nel settore femminile tra le top ten ci sono cinque atlete brianzole: una della Daini Carate B.za, due del Gsa Brugherio, due della Forti e Liberi Monza. Questi i loro piazzamenti a iniziare dalla Categoria F35: 3^ Roberta Trabattoni (Daini); F45: 2^ Tamara Sala (Gsa Brugherio), 4^ Cristina Guarnieri e 6^ Emanuela Di Padova (entrambe Forti e Liberi – Monza); F50: 9^ Paola Mantovani (Gsa Brugherio). Nel settore maschile compaiono sedici atleti tesserati a società della Brianza: sette Daini, otto Forti e Liberi, uno Athletic Club Villasanta. Queste le loro posizioni, Categoria M35: 1^ Mauro Dozio (Daini), 4^ Andrea Baroni e 7^ Mauro Gumierato (entrambi Forti e Liberi). M40: 2^ Paolo Cazzaniga (Forti e Liberi); 4^ Marcello Mariani (Athletic Club Villasanta). M45: 5^ Paolo Citterio (Daini); 9^ Alessandro Valsecchi (Forti e Liberi). M50: 4^ Matteo Zanella (Forti e Liberi), 7^ Manfred Di Blasi e 10^ Gennaro Piermatteo (entrambi Daini). M555: 2^ Tiziano Crippa (Daini). M65: 4^ Lorenzo Locati (Forti e Liberi), 7^ Paolo Gatti (Daini).M70: 2^ Fulvio Carlo Battaglia (Forti e Liberi). M75: 6^ Vincenzo Intelligente (Daini). M85: 1^ Roberto Maiocchi (Forti e Liberi).

Atletica: ultime prove e la classifica generale

Nella classifica finale per società, nel settore maschile la Daini si è posizionata al quarto posto e la Forti Liberi al quinto (177 le società presenti alle gare del circuito); in quello femminile settima Gsa Brugherio e ottava Forti e Liberi Monza.