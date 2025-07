Atletica: la Seregno Pole Vault Challenge scalda la piazza, ora gli Italiani assoluti

Una bella gara di salto con l’asta in piazza la “Seregno Pole Vault Challenge” è stata organizzata dalle società 5 Cerchi Seregno e Track & Field Academy.

Atletica: Seregno Pole Vault Challenge, la gara maschile

Nella gara maschile, vittoria per il campione italiano juniores Leonardo Scalon (Battaglio CUS Torino), salito fino a 5.02 prima di tentare l’assalto, fallito, a 5.21. Al secondo posto si è classificato Tommaso Franzé (PAR Canegrate) con 4.92, terzo l’altro torinese Emanuele Dentis (Dil.Milone) con 4.62. A completare il “podio allungato” hanno provveduto Giacomo Bennardi (Pro Sesto-Atl.Cernusco) quarto con 4.62 seguito da Bright Osegbo (Battaglio CUS Torino) sempre con 4.62 e da Andrea Caiani (Team-A Lombardia) con 4.47, bronzo nei recenti campionati italiani prove multiple disputati a Busto Arsizio.

Atletica: Seregno Pole Vault Challenge, la gara femminile

La gara femminile si è conclusa con il successo della favorita Giulia Valletti Borgnini (CUS Pro Patria Milano) con 4.17, poi doppio secondo posto a quota 3.87 per Giada Pozzato (Atl. Brescia 1950) e Vittoria Radaelli (OSA Saronno). Quarto posto con 3.57 per Caterina Fistarol (Riccardi Milano) con 3.57 seguita con la stessa misura da Viktoria Maciejewska (Atl.Meneghina) e con 3.42 da Sofia Ferrara (SOI Inveruno).

Alle gare hanno presenziato il presidente di Fidal provinciale Milano Tito Gilberti e la vicepresidente regionale Stefania Tagliabue.

Atletica: i brianzoli per gli Italiani assoluti

A livello nazionale invece è in arrivo un’edizione imperdibile dei Campionati Italiani Assoluti: sabato 2 e domenica 3 agosto a Caorle (Ve) si gareggia per l’edizione n. 115 della massima rassegna tricolore, ospitata dalla città veneta allo stadio Chiggiato. A pochi giorni dall’evento, sono stati pubblicati gli elenchi degli atleti brianzoli, con la conferma di Luca Aliprandi (Atl.Vedano) sui 400h, Laura Pellicoro (Bracco) di Besana Brianza su 800 e 1500m, Celeste Polzonetti (Bracco) di Desio sui 100h; Andrea Caiani 110h, Melissa Casiraghi martello, Niccolò Contotto salto in lungo, Andrea Fassina disco e la staffetta 4×100 con Elisa De Santis, Martina Ratti, Denise Rega, Veronica Zaina tutti Team-A Lombardia; Elisa Colombani (Atl.Forti e Liberi Monza) 100h; Elena Bellò (Fiamme Azzurre) brianzola d’adozione sugli 800; Vladimir Aceti (GA Fiamme Gialle) di Giussano sui 400 e Matteo Sioli di Paderno Dugnano (Euroatletica) salto in alto.