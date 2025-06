Nella finale dei Campionati Italiani Società Serie A argento disputata ad Agropoli, in provincia di Salerno, la Pro Sesto-Atl.Cernusco con il terzo posto ha acquisito il diritto a gareggiare in Serie A Oro nel 2026 (sezione maschile) facendo leva sui risultati di tre atleti brianzoli: Matteo Di Benedetto di Bovisio Masciago (ex Team-A) primo sui 400 in 47.27 – PB stagionale), Mattia De Rocchi di Muggiò (ex Forti e Liberi Monza) che ha svettato sugli 800 in 1:53.43 e Alessandro Rebosio in prestito dalla Pbm Bovisio, secondo nella marcia 5000m in 20:38.37 (PB). Nella squadra maschile del Team-A Lombardia di Brugherio (11° posto nella classifica finale del Campionato) sono da evidenziare il primo posto di Andrea Caiani sui 110hs in 14,37 e il terzo di Giuseppe Dino nella marcia in 22:42.23.

Atletica, finali Cds: il Team-A femminile nella finale A argento

Sempre ad Agropoli nella finale A argento femminile, vinta dal Cus Parma, la squadra del Team-A si è classificata settima trascinata come da pronostico da Melissa Casiraghi (vincitrice nel martello con 53,57 e seconda nel peso con 12,12), da Gaia Nour Marsegaglia (seconda nell’alto con 1,64), quindi dai terzi posti conquistati dall’astista Aurora Comandè (3,40), da Emma Contotto nel giavellotto (40,76) e dalla 4×400 con Martina Ratti, Veronica Zaina, Serena Motta e Comandè.