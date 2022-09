Atletica: due gare di tetrathlon a Seregno e Concorezzo

Sabato 24 settembre sono in programma due tetratlhon in contemporanea tra Seregno e Concorezzo. Per gli atleti delle categorie Ragazzi/e, l’appuntamento con il tetrathlon si divide su due campi. Sarà l’ultima prova utile per il Fiduciario tecnico Alessandro Staglianò per comporre la squadra milanese (4 atleti/e per ogni tetrathlon) che parteciperà al Mi-teen di domenica 9 ottobre a Meda, valido come finale regionale del Trofeo Nazionale delle Province. A Seregno, allo Stadio “Ferruccio” (piazzale Olimpico 1), la 5 Cerchi Seregno organizza il Tetrathlon A (60-lungo-peso-600). Inizio gare alle 14. A Concorezzo, alla Stadio “Bonizzi&Soglio” (via San Pio X), l’Atletica Concorezzo organizza invece il Tetrathlon B (60hs-alto-vortex-600). Inizio gare alle 14. La gara di marcia riservata alla categoria Ragazzi/e è invece annullata causa mancanza di giudici specialisti.

Atletica: due gare di tetrathlon e le società coinvolte

Società in gara allo stadio Ferruccio – Seregno Atl.Cesano Maderno, Scuola Sportiva Punto It, Athletic Club Villasanta, 5 Cerchi Seregno, Sez.Atl.Oratorio Cornaredo, Daini Carate Brianza, Atl.Gessate, Atl. Vis Nova Giussano, N.Atl.Fanfulla Lodigiana, Euroatletica 2002, Atl.Gisa, La Fenice, Atletica Meda, Atl.Desio. Società in gara al Campo Sportivo Comunale – Concorezzo Athletic Club Villasanta, Atl.Concorezzo, Atl.Vignate, Pbm Bovisio MasciagoVisto l’alto numero di iscrizioni al tetrathlon A (60-lungo-peso-600) di Seregno, al fine di ridurre i tempi di svolgimento della manifestazione, si comunica che le gare di salto in lungo e lancio del peso si svolgeranno su 2 prove anziché 3. Atleti e atlete avranno quindi a disposizione 2 salti e 2 lanci.

Niente cambia invece per la gara di Concorezzo di tetrathlon B (60hs-alto-vortex-600).