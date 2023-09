Atletica: dodici medaglie dagli Allievi brianzoli ai Regionali di Clusone

Nei Campionati Regionali Individuali Allievi/e, brianzoli protagonisti anche a Clusone, dove lo scorso fine settimana si sono svolte gare nelle quali hanno vinto 12 medaglie la maggior parte con atleti al primo anno di categoria.

Atletica, Regionali di Clusone: personali Fumagalli, Rebosio e Falasconi

Dopo l’estate si presenta più in forma che mai Riccardo Fumagalli (Daini Carate), figlio d’arte (mamma Marzia Dragani valida quattrocentista), al primo anno di categoria. Vittoria, titolo regionale e primato personale migliorato di 21 centesimi con 49.07 sul giro di pista. Riccardo si porta a casa anche il bronzo dei 200 metri (22”74).

Nei 5000 di marcia deve fare tutto da solo Alessandro Rebosio (PBM Bovisio), che senza avversari si ritrova contro il cronometro. Sfida vinta: il tempo di 22:42.57 è il nuovo personale. Vittoria e primato personale anche per Benedetta Falasconi (Team-A Lombardia-Brugherio), che chiude i 5000 in 25:26.30.

Atletica, Regionali di Clusone: Bianchini senza avversari nell’alto

Nel salto in alto ennesima conferma per il campione italiano Filippo Bianchini (Atletica Monza), che sbriga la pratica titolo lombardo a 1.91, poi tre errori a 1.95. Restando in pedana, il titolo del salto in lungo va a Davide Giardina (Team-A Lombardia) con 6.38, terzo il compagno Fabio Furlan con 6.18. Nel salto con l’asta successo di Federico Sironi (Atletica Monza) che pareggia il personale con 4.00, terzo Marco Ianne (Team-A Lombardia) con 3.60. Vittoria nel salto in lungo per Gaia Carbone (Team-A Lombardia) con 5.28 e nel triplo bronzo per Luca Castellazzi (Atl.Desio) con 13.28. Nella staffetta 4×100 allievi terzo posto pe il Team-A Lombardia. Infine nei lanci, nettissima vittoria per Tommaso Suttora (Vis Nova Giussano), che si migliora ancora dopo il recente personale di Padova. A Clusone arriva a 57.61 e vince il titolo con ampio margine su tutti gli avversari.