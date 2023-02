Atletica: Di Benedetto in azzurro per il meeting in Francia

C’è anche Matteo Di Benedetto, fresco di tricolore juniores sui 400 metri, tra i quaranta convocati in azzurro per l’Incontro internazionale under 20 indoor di Liévin, in Francia, in programma sabato 11 marzo.

Atletica: Di Benedetto in azzurro contro Spagna e Francia

È un triangolare con Spagna e Francia. L’Italia partecipa con una truppa di atleti che di recente si è messa in evidenza agli Italiani giovanili indoor. E sui 400 Di Benedetto, atleta del Team A Lombardia allenato da Raffaele Specchio, trova il romano Daniele Groos con cui ha battagliato sull’anello di Ancona.

Atletica: gli azzurrini per Lievin

Tra gli altri convocati ci sono Mattia Furlani, saltatore d’oro in alto e in lungo che da quest’anno è primatista europeo under 20 indoor con 7,99 metri, e Marta Amani, bronzo mondiale di categoria nel lungo.

Nell’alto c’è Edoardo Stronati (Pro Sesto Atl. Cernusco), vincitore ai Campionati del Mediterraneo U23 e protagonista agli Italiani indoor assoluti con la misura di 2,24 che è nuovo primato nazionale Under 20 dopo 43 anni (e bronzo ad Ancona).