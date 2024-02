Atletica, Campionato Brianzolo: 286 atleti al Parco di Monza, ecco i risultati

Alla quarta prova del Campionato Brianzolo, organizzata dal Gp. Villasantese, hanno gareggiato 286 podisti che, nonostante il tempo inclemente, hanno dato vita a gare di alto livello tecnico sull’impegnativo percorso del Centro federale di allenamento Cross che si snoda attorno alla Cascina San Fedele nel Parco di Monza.

Atletica, Campionato Brianzolo a Monza: i risultati dei master

Nella gara per i master (atleti della categoria M50 maschile e oltre) che hanno affrontato il percorso di 6 km, netto successo di Massimo Figaroli (Cba Cinisello Balsamo) podista di livello che ha vinto delle gare in diverse edizioni del Brianzolo. A Monza, nonostante la pioggia, ha stampato il crono di 23’15” precedendo altri due concorrenti della categoria M55: Marco Luigi Gaviraghi (Al. Paratico) staccato di 23” e Marco Russo di 39” (Dynamic Fitness – Palo del Colle). In questa prova fari puntati sull’inossidabile Aurelio Moscato (categoria M70- Polisp.Lib.Cernuschese) che ha conquistato l’ennesima vittoria con il tempo di 26’52, nettamente migliore di quello ottenuto da altri concorrenti più giovani.

Atletica, Campionato Brianzolo a Monza: altri risultati

Nella seconda prova (categorie Junior femminile e maschile; Promesse e Senior femminile, quindi Master 35 femminile e oltre) grande prestazione di Laura Ceddia, che al termine del percorso di 4 km ha fermato il crono a 12’27”. Ceddia, classe 2003, è tesserata all’Atletica Vedano al Lambro ma con la maglia della Polisportiva Team Brianza di Lissone ha raccolto prestigiosi risultati nel triathlon. Tra l’altro questa atleta, che in diverse competizioni ha indossato la maglia azzurra, nel mese di giugno 2022 con Davide Menichelli ha vinto il titolo di Campione del mondo junior della Duathlon Mixed Relay, nella gara disputata in Romania.

A Monza, nella volata per il secondo posto Irene Girola (Osa Valmadrera) in 12’58” questa atleta specialista di corse in montagna, come era accaduto anche lo scorso anno, è riuscita a prevalere su Martina Ripamonti (Polisp. Team Brianza – Lissone). Tra le protagoniste di questa prova si sono inserite a pieno titolo Daniela Gilardi (SF 55 – Sev Valmadrera), Lopes Donzilia Cardoso (SF60 I Marciacaratesi) prime classificate nelle rispettive categorie.

Nella prova per atleti del settore maschile, categorie Promesse, Senior, Master 35, 40 e 45 (percorso di 6 km), altra performance di Filippo Ba: l’atleta di Correzzana affiliato al Gruppo alpinistico vertovese, dopo un vibrante confronto, ha vinto la prova in 20’54” davanti a Francesco Canclini (Daini Carate B.) in 31’13” e Thomas Francesc Previtali (Atl. Vedano) in 21’23”.

Atletica, Campionato Brianzolo a Monza: verso il gran finale

Sabato 24 febbraio gran finale del campionato a Carate Brianza nel Parco di viale Garibaldi Residenza “ll Parco” (organizzano i Marciacaratesi, tel. 348-7398148 Carlo Bonini) dove sarà assegnato il “Trofeo Molteni” messo in palio da Fidal Lombardia. Premiazioni finali a Carate Brianza venerdì 15 marzo 2024 all’interno della Tensostruttura “Il Parco” in via Garibaldi. Saranno consegnati anche i premi per le società Settore Senior Master: Trofeo Maxi Sport alla prima classificata e, alla seconda, Trofeo Incartare.

Atletica, Campionato Brianzolo a Monza: tutti i vincitori

Questi i vincitori di tutte le categorie a Monza. M50: Massimo Figaroli (Cba Cinisello Balsamo) – M55: Marco Luigi Gaviraghi (Atl. Paratico) – M60: Carlo Corti (Atl. Blu Frida) – M65: Giuseppe Fagiani (Atl. Valle Imagna) – M70: Aurelio Moscato (Libertas Cernuchese) – Junior F.le: Lara Oltolini (Atl. Andromeda Guanzate) Junior M.le: Luca Proserpio (Amici dello Sport Briosco) – Promesse F.le: Laura Ceddia (Atl. Vedano al Lambro) – Senior F.le: Irene Girola (OSA Valmadrera) – SF35: Chiara Fumagalli (I Bocia Verano B.za) – F40: Cinzia Cucchi (Atl. Paratico) – F45: Giovanna Terraneo (Marciacaratesi) – F50: Roberta Tosi (Free Runners Team) – F55: Daniela Gilardi (Sev Valmadrera) – F60: Lopez Donzilia Cardoso (Marciacaratesi) – Promesse M.le: Thomas Molgora (Triathlon Pavese) – M35: Filippo Ba (GAV Vertova) – M40: Mattia Bertocchi (Daini Carate B.za)- M45: Alessandro Zumbino (Daini) – Senior: Francesco Canclini (Daini).