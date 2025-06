Artistica: la Coppa Campioni a Treviglio, i risultati dei brianzoli sulla ribalta nazionale

A Treviglio nella “Coppa Campioni di artistica maschile e femminile” con in pedana oltre un centinaio di atleti provenienti da tutta Italia, i ginnasti brianzoli, in particolare quelli della Sampietrina Seveso, hanno regalato emozioni e prestazione di altissimo livello.

Artistica: la Coppa Campioni a Treviglio, senior e junior maschile con Mazzola in evidenza

Per la sezione maschile si sono affrontati atleti delle categorie senior e junior, quest’ultima divisa in due fasce d’età. Nel concorso generale junior 1° fascia, ha vinto Alessandro Salvati (Raffaello Motto) con 72.250 punti. A inseguirlo, Riccardo Pelizzaro (Gymnastics Team) con 70.300 e Davide Scalvini (Pro Carate) con 69.950, forte di un corpo libero molto competitivo (12.500); 15° posto per Federico Fineo Trionfo (Casati Arcore).

Tra i più “grandi” della seconda fascia junior, Simone Speranza (New Sport) si è imposto con 76,850 punti seguito da due atleti della Sampietrina: Daniele Somaschini, argento con 74.700 e Pietro Mazzola, bronzo con 73.400.

Ginnastica Sampietrina titolari serie A 2025

Artistica: la Coppa Campioni a Treviglio, gli attrezzi

Dopo il concorso generale, ginnasti e ginnaste si sono confrontati sui singoli attrezzi. Nel volteggio femminile dove ha vinto l’oro Rosanna colano (Penisola Sorrentina) con 13.375 è da segnalare la buona prova di Sofia Chiumello (Ginnastica Artistica Lissonese), quarta con 12.575.

Nella categoria junior, corpo libero ha trionfato Luca Leonel Manzaneda (Fermo), con punti 13.150 davanti ancora ai due atleti della Sampietrina: Daniele Somaschini, argento con 12.900, e Pietro Mazzola, bronzo con 12.850.

Pietro Mazzola si è preso poi la rivincita dominando al cavallo con maniglie con un ottimo 13.500; il compagno di squadra Somaschini si è confermato con l’argento (12.800).

La finale degli anelli ha visto primeggiare Simone Speranza (New Sport), che con 13.200 ha preceduto Martino Parmoli (Torino), argento con 12.200, e Somaschini, bronzo con 12.150. Nella sbarra ancora protagonista Simone Speranza, che ha centrato l’oro e quarto posto per Mazzola.

Infine nelle parallele pari dei senior, Tommaso Bulla (Sampietrina) con 12.950 punti ha vinto il bronzo.