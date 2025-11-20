Arcore Sport

Artistica, Gold maschile: Casati, Pro Lissone, Carate e Sampietrina protagoniste alle finali nazionali

Ginnasti junior e senior delle società Casati Arcore, Pro Lissone e Sampietrina Seveso da protagonisti a Fermo nella finale nazionale Gold. E non solo.
di
Ginnastica Casati Arcore da sinistra Miotti Isacco Perego Daniele Mollichelli Paolo Morandi Matteo 2025
Ginnastica Casati Arcore da sinistra Miotti Isacco Perego Daniele Mollichelli Paolo Morandi Matteo 2025

Ginnasti junior e senior delle società Casati Arcore, Pro Lissone, Pro Caarate e Sampietrina Seveso da protagonisti a Fermo nella finale nazionale Gold. Tutti hanno mostrato determinazione, qualità tecniche e grande maturità agonistica, conquistando diverse finali di specialità e portando a casa piazzamenti di prestigio sui singoli attrezzi e nell’All-around a confermare l’eccellente lavoro svolto nelle palestre.

Artistica, Gold maschile: Cauli e Mazzola della Sampietrina ai Mondiali juniores

A questo proposito è significativa la presenza dell’allenatrice Pamela Cauli al fianco di Pietro Mazzola (entrambi della Sampietrina) al Mondiale degli juniores che inizia a Manila il 20 novembre.

Artistica, Gold maschile: a Fermo piazzamenti e medaglie

Per quanto riguarda il Campionato nazionale innanzitutto a Fermo, nel concorso generale brillano i piazzamenti di due ginnasti della Pro Carate. Sono Diego Vazzola classificatosi terzo nei senior e Davide Scalvini al secondo negli junior 1 Fascia. Inoltre Daniele Somaschini (Sampietrina) dopo aver vinto il bronzo negli junior 2 ha replicato vincendo, nelle finali sui singoli attrezzi, il titolo nella sbarra quindi l’argento agli anelli e il bronzo al cavallo con maniglie. Inoltre altri due atleti sono tornati in sede con medaglie al collo: Giacomo Arena (Senior – Sampietrina) con l’argento vinto agli anelli; Davide Scalvini (junior 2 – Pro Carate) con l’oro conquistata alle parallele.

Artistica, Gold maschile: la Casati Arcore

Altrettanto prestigiosi i risultati dei ginnasti della Casati Arcore: Paolo Mollichelli (Senior) agli anelli, ha chiuso con un ottimo 4° posto; Gabriele Penati (J1) ha ottenuto l’8° e 7° posto nell’ordine a parallele e sbarra; Federico Trionfo Fineo (J1) il 7° a corpo libero. Hanno partecipato alla competizione anche Daniele Perego (Senior) 17° al cavallo con maniglie e Isacco Miotti (J2): “Non sono mancati alcuni errori ma nel complesso i ragazzi hanno dimostrato carattere, qualità tecniche e una crescita costante” dichiarano gli allenatori Valentina Boi e Matteo Morandi.

Artistica, Gold maschile: la Pro Lissone

Nella Pro Lissone brillano i buoni piazzamenti e le prove di qualità degli juniores guidati dal tecnico Carlo Nobili in particolare di Alberto Nobili che nel concorso generale ha chiuso con al 14° posto, distinguendosi al corpo libero e al cavallo con maniglie, dove ha presentato nuovi elementi di ottima fattura.

L'autore

Decano dell’informazione sportiva brianzola, giornalista pubblicista iscritto all’Albo dal 1976. Appassionato di calcio, impegnato nella diffusione di sport dai più considerati “secondari” (ginnastica artistica/ritmica, tiro con l’arco, ski-roll, sci di fondo, nuoto sincronizzato etc.).

Tags