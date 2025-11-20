Artistica, Gold maschile: Casati, Pro Lissone, Carate e Sampietrina protagoniste alle finali nazionali

Ginnasti junior e senior delle società Casati Arcore, Pro Lissone, Pro Caarate e Sampietrina Seveso da protagonisti a Fermo nella finale nazionale Gold. Tutti hanno mostrato determinazione, qualità tecniche e grande maturità agonistica, conquistando diverse finali di specialità e portando a casa piazzamenti di prestigio sui singoli attrezzi e nell’All-around a confermare l’eccellente lavoro svolto nelle palestre.

Artistica, Gold maschile: Cauli e Mazzola della Sampietrina ai Mondiali juniores

A questo proposito è significativa la presenza dell’allenatrice Pamela Cauli al fianco di Pietro Mazzola (entrambi della Sampietrina) al Mondiale degli juniores che inizia a Manila il 20 novembre.

Artistica, Gold maschile: a Fermo piazzamenti e medaglie

Per quanto riguarda il Campionato nazionale innanzitutto a Fermo, nel concorso generale brillano i piazzamenti di due ginnasti della Pro Carate. Sono Diego Vazzola classificatosi terzo nei senior e Davide Scalvini al secondo negli junior 1 Fascia. Inoltre Daniele Somaschini (Sampietrina) dopo aver vinto il bronzo negli junior 2 ha replicato vincendo, nelle finali sui singoli attrezzi, il titolo nella sbarra quindi l’argento agli anelli e il bronzo al cavallo con maniglie. Inoltre altri due atleti sono tornati in sede con medaglie al collo: Giacomo Arena (Senior – Sampietrina) con l’argento vinto agli anelli; Davide Scalvini (junior 2 – Pro Carate) con l’oro conquistata alle parallele.

Artistica, Gold maschile: la Casati Arcore

Altrettanto prestigiosi i risultati dei ginnasti della Casati Arcore: Paolo Mollichelli (Senior) agli anelli, ha chiuso con un ottimo 4° posto; Gabriele Penati (J1) ha ottenuto l’8° e 7° posto nell’ordine a parallele e sbarra; Federico Trionfo Fineo (J1) il 7° a corpo libero. Hanno partecipato alla competizione anche Daniele Perego (Senior) 17° al cavallo con maniglie e Isacco Miotti (J2): “Non sono mancati alcuni errori ma nel complesso i ragazzi hanno dimostrato carattere, qualità tecniche e una crescita costante” dichiarano gli allenatori Valentina Boi e Matteo Morandi.

Artistica, Gold maschile: la Pro Lissone

Nella Pro Lissone brillano i buoni piazzamenti e le prove di qualità degli juniores guidati dal tecnico Carlo Nobili in particolare di Alberto Nobili che nel concorso generale ha chiuso con al 14° posto, distinguendosi al corpo libero e al cavallo con maniglie, dove ha presentato nuovi elementi di ottima fattura.