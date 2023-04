Arrampicata: il brugherese Zurloni a 18 centesimi dal record del mondo

Quanti sono diciotto centesimi? Per Matteo Zurloni hanno significato la distanza dalla notorietà a livello mondiale, almeno per ciò che riguarda la disciplina che pratica, l’arrampicata sportiva indoor. Nel corso della prima tappa della Coppa Italia di arrampicata, specialità speed, di cui Brugherio era già stata teatro anche in passato, presso la palestra Big Walls, il ventenne, che giocava in casa, ha sbaragliato la concorrenza, tanto che sul sito della Federclimb, la federazione italiana di arrampicata, viene definito la nuova stella del firmamento azzurro.

Arrampicata: il brugherese Zurloni e la gara alla palestra Big Walls

Nel corso delle sei turni e altrettante ascese che l’hanno condotto dalle eliminatorie fino alla finale, Zurloni, evidentemente in splendida condizione di forma, migliora ad ogni occasione il suo tempo stabilendo quattro diversi record. Si appropria di quello italiano già nella semifinale, in cui ferma il cronometro a 5 secondi e 23 centesimi. Poi, non contento, nella finale che lo vedeva opposto a Marco Rontini, atleta dell’Esercito Italiano, vince e lima nuovamente il primato tricolore scendendo a un superlativo 5 secondi e 18 centesimi. Una prestazione incredibile che lo colloca a solo diciotto centesimi dal record mondiale siglato la scorsa estate dall’indonesiano Kiromal Katibin.

Arrampicata: il 22 aprile seconda tappa di Coppa Italia a Faenza

Per la cronaca, sul terzo gradino del podio giunge Luca Robbiati. Eliminato invece ai quarti di finale l’Olimpionico Ludovico Fossali, campione del mondo di specialità nel 2019. Matteo Zurloni, giustamente euforico al termine della gara, si dice felicissimo di aver vinto tra le mura amiche (è proprio il caso di dirlo) della Big Walls, dando appuntamento agli appassionati per la seconda tappa della Coppa Italia, a Faenza, nel ravennate, il 22 aprile. Ancora un record italiano, infine, ma nella gara femminile, per Beatrice Colli delle Fiamme Oro, che agguanta il primo posto col tempo di 7 secondi e 21 centesimi.