Arcore: successo per il 15° torneo di Powerchair hockey insieme agli Sharks Monza

L’avventura era iniziata una settimana fa con un incontro con gli studenti di terza elementare delle scuole di Arcore, con una prova pratica in palestra di powerchair hockey che ha fatto breccia nei ragazzi. E si è concretizzata domenica al PalaUnimec con il 15° Torneo Città di Arcore organizzato come tradizione dagli Sharks Monza con contributo e sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e il patrocinio del Comune.

In campo si sono sfidati i padroni di casa con gli Squali di Monza, per un derby tutto monzese che ha colorato la finale, gli Avengers Padova, terzi alla fine, e il Dream Team Milano.