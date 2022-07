Arbitri Seregno e Monza: Sozza confermato nella Commissione nazionale, Scarano in Serie D

A Coverciano si è svolta la conferenza stampa dell’Associazione Italiana Arbitri, che ha presentato la Formazione dei Ruoli Arbitrali Nazionali per la Stagione Sportiva 2022/2023. Un momento molto atteso dagli sportivi. “E’ una delle giornate più importanti dell’anno, in cui vengono annunciati i passaggi nelle varie Commissioni Nazionali – ha esordito il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange – Per molti ragazzi, con le promozioni ottenute per il merito dimostrato sul terreno di gioco, è infatti il coronamento di un sogno iniziato tanti anni fa. Voglio però rivolgere un pensiero anche a chi è giunto al termine del proprio percorso nazionale, ringraziandolo per quanto hanno dato a questa attività”.

Associazione arbitri, tutti i movimenti e le promozioni della Aia di Seregno a Monza

Nel corposo fascicolo sono riportati anche i movimenti che riguardano le sezioni Aia di Seregno e di Monza con una particolare annotazione per la promozione alla Can D degli arbitri Lorenzo Garbo e Andrea Santeramo (Sez.Monza), quindi di Andrea Scarano (Sez.Seregno) e degli assistenti arbitrali Fabio Cattaneo (Monza) e Simone Severini (Seregno). Inoltre Domenico Buondonno (Seregno) è stato promosso nella Commissione Osservatori Nazionali dilettanti.

L’arbitro Andrea Scarano

Arbitri, Simone Sozza (Seregno) confermato nella Commissione nazionale arbitri

Questo il quadro delle presenze nei ruoli arbitrali nazionali dei tesserati alle sezioni AIA di Monza e di Seregno. Innanzitutto Simone Sozza (Seregno) è stato confermato nella CAN. Nell’organico assistenti arbitrali CAN C compaiono Alessandro Antonio Boggiano (Monza); Davide Conti, Stefano Galimberti, Veronica Martinelli, Marco Sicurello, Glauco Zanellato (Seregno). L’Organico CAN D include gli arbitri Lorenzo Garbo e Andrea Santeramo (Monza); Simone Nuzzo e Andrea Scarano (Seregno) e quello degli assistenti Doriana Isidoro Lo Calio (Seregno).

Tra gli arbitri effettivi Can 5 Aureliano Petrica Chirvasuta (Monza)

Arbitri effettivi CAN 5: Aureliano Petrica Chirvasuta (Monza). Organico osservatori arbitrali C.O.N. dilettanti: Andrea Butturini e Roberto Scarioni (Monza); Valter Fortin (Seregno). Osservatore arbitrale C.O.N. 5: Michele Berti (Monza). Nell’elenco dei dismessi compaiono Gianfranco Marangi (Seregno) CAN 5 Elite e Alessio Magri (Monza) osservatori arbitrali.