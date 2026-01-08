Dominio della Società Sportiva Sanfiorese martedì 6 gennaio nella quinta edizione del trofeo di ciclocross Città di Seregno, promossa a Seregno dal locale Respace Biketeam, con il supporto della Salus Seregno, il sostegno di alcune realtà del territorio, come Gelsia, BrianzAcque e la Bcc di Barlassina, ed il patrocinio dell’amministrazione comunale. Sul percorso all’interno del parco 2 giugno alla Porada, il sodalizio di San Fior si è infatti aggiudicato la competizione di giornata, il premio per il maggior numero di tesserati in gara ed il campionato italiano di società 2025-’26, alla sua sesta ed ultima prova. Nel primo caso, i veneti, con 432 punti, hanno preceduto la Cycling Cafè Racing Team (416) e la Cx Devo Academy (274). Nel secondo, invece, i trevigiani hanno chiuso con 2.346 lunghezze, conquistando il titolo tricolore davanti alla Cycling Cafè Racing Team (2.083 punti), mentre terzo si è piazzato l’Ale Colnago Team (1.006 punti).

Ciclocross: Respace Biketeam soddisfatto dell’organizzazione

La premiazione dei vincitori (Maurizio Esni)

«Siamo molto soddisfatti -ha spiegato al termine Marco Tagliabue, presidente del Respace Biketeam ed anima della macchina organizzativa-. Il trofeo cadeva a cavallo tra i campionati italiani giovanili ed i campionati assoluti, per cui temevamo che la risposta da parte degli atleti potesse essere circoscritta. Invece, le iscrizioni sono state 340, mentre al via si sono presentati più di 300 concorrenti». Questi sono stati i vincitori delle singole prove. Esordienti 1 donne: Margherita Bianchi (Velò Montirone); Esordienti 2 donne: Giorgia Vottero (Cx Devo Academy); Allieve 1 donne: Anna Mombello (Cx Devo Academy); Allieve 2 donne: Matilde Anselmi (Cx Devo Academy); Juniores donne: Sara Peruta (Ale Colnago Team); Open donne: Alessia Bulleri (Cycling Cafè Racing Team); Master Woman: Francesca Cucciniello (Sportivi Del Ponte); Esordienti 1 uomini: Federico Forlani (Drom Carbonhubo Cmq); Esordienti 2 uomini: Alberto Mario (Mtb Academy Giaveno); Allievi 1 uomini: Nicolò Maglietti (Cx Devo Academy); Allievi 2 uomini: Riccardo Nadal (Società Sportiva Sanfiorese); Juniores uomini: Ivan Colombo (Sc Alfredo Binda); Open uomini: Gioele Bertolini (Ale Colnago Team); Master F1 uomini: Samuel Mazzucchelli (Sc Alfredo Binda); Master F2 uomini: Graziano Bonalda (Sc Alfredo Binda); Master F3 uomini: Alessandro Monetta (Asd Team Uslenghi); Master F4 uomini: Andrea Zamboni (Loris Bike Pro Team).

Ciclocross: significativa la presenza dei vertici federali

Un momento della competizione (Maurizio Esni)

La manifestazione è stata accompagnata da un pubblico numeroso, che non ha perso l’occasione per assistere alle singole gare. Presenti anche alcuni ex professionisti di prestigio, come Riccardo Magrini, Stefano Allocchio, Alberto Volpi e Maurizio Spreafico, mentre la federazione ciclistica è stata rappresentata dal presidente nazionale Cordiano Dagnoni, dalla presidente della commissione nazionale fuoristrada Barbara Mussa, dal presidente del comitato regionale lombardo Stefano Pedrinazzi, accompagnato dai consiglieri Norma Fumagalli e Claudio Roncalli, e dalla presidente del comitato provinciale di Monza e Brianza Chiara Mariani.