Per il terzo anno consecutivo, lo stadio Ferruccio di Seregno nel 2026 ospiterà l’appuntamento di apertura della programmazione calcistica a livello lombardo. Martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle 16, lo storico impianto che si affaccia sul piazzale olimpico Aldo Boffi sarà teatro della finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza, che opporrà la Solbiatese ed il Lemine Almenno.

Calcio: la Solbiatese è alla terza finale consecutiva

La Solbiatese è ormai una protagonista abituale di questo appuntamento, essendo alla sua terza finale consecutiva, dopo quella vinta ai rigori sul Ciliverghe nel 2024, in coda ad un match entusiasmante, conclusosi in parità (3-3) al termine dei tempi regolamentari e di quelli supplementari, e la pesante sconfitta (0-4) rimediata nel 2025, per mano della Rovato Vertovese. In semifinale, i varesini, attualmente secondi nel girone A in campionato, staccati di undici punti dall’Arconatese, hanno piegato 3-1 la Caronnese.

Calcio: il Lemine Almenno è la sorpresa del torneo

Al contrario, il Lemine Almenno è stato la sorpresa della manifestazione. Protagonisti in campionato nel girone B, in cui attualmente sono relegati in zona playout, gli orobici all’inizio di novembre hanno travolto in casa il Seregno Fbc (6-1). Da allora, dopo un inizio faticoso, la squadra ha trovato una dimensione importante, anche se la strada che conduce alla salvezza non è in discesa. In semifinale, il Lemine Almenno l’ha spuntata sul Carpenedolo ai rigori, dopo l’1-1 al 90’.

Calcio: la vincitrice accederà alla fase nazionale

La vincente tra Solbiatese e Lemine Almenno, oltre ad alzare il trofeo, accederà alla successiva fase nazionale della competizione.