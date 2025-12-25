Un momento di attenzione agli altri in vista del Natale, prima di godersi un po’ di meritato riposo, in coda ad un anno solare sportivamente meraviglioso. È stato questo il significato della visita che lunedì 22 dicembre, nel pomeriggio, un gruppo di calciatori della Vis Nova Giussano, accompagnato dal presidente Emiliano Sironi, dal direttore generale Marco Barollo, dal tecnico Gabriele Raspelli e da qualche collaboratore, ha compiuto nella sede di Residenza Amica, la residenza socioassistenziale che conta su una novantina di posti letto, riservati ad anziani non più in condizioni di autosufficienza.

Vis Nova: la felicità degli ospiti della struttura

La consegna dei panettoni e dei pandori in un reparto

La comitiva neroverde ha visitato i reparti della struttura di via Massimo D’Azeglio ed il suo centro di diurno, accostandosi con discrezione agli ospiti e portando loro in regalo panettoni e pandori. Gli atleti della prima squadra, vincendo l’iniziale timidezza, hanno anche risposto alle domande che sono arrivate dai degenti, incuriositi da una presenza insolita, che ha avuto il merito di strappare loro un sorriso.

Vis Nova: la soddisfazione di Sironi e Raspelli

Il tecnico Gabriele Raspelli, a destra, si intrattiene con una ospite

«Abbiamo voluto questa visita -ha spiegato al termine il presidente Emiliano Sironi, figura da tutti apprezzata nel mondo del calcio brianzolo e che certo non ha bisogno di presentazioni in città-, come segnale di attenzione al nostro territorio». Artefice principale dell’iniziativa è stato Gabriele Raspelli, allenatore della formazione Seniores neroverde: «Lavoro nel sociale ed ho voluto proporre questa esperienza alla dirigenza, che subito l’ha fatta propria. Mi sarebbe piaciuto organizzare un incontro anche con il comitato Maria Letizia Verga di Monza, ma i tempi molto stretti non ce lo hanno consentito nell’immediato. Nulla vieta, però, di rispolverare l’idea nel prossimo futuro».

Vis Nova: va in archivio un 2025 da ricordare

Il gruppo di giocatori, tecnici e dirigenti protagonista della visita

Come detto, la visita è maturata in coda ad un anno solare sportivamente importante per la Vis Nova Giussano, che in primavera ha vinto il girone B del campionato di Promozione, in coda ad un duello al cardiopalma con i cugini del Seregno Fbc, ed ora milita pertanto nel torneo di Eccellenza. Dopo la fase di andata, i giussanesi si trovano al di sopra della zona playout nel girone A con ventuno punti, frutto di cinque vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. Archiviata la pausa natalizia, il ritorno in campo è previsto domenica 11 gennaio, alle 14.30, con la trasferta a Solbiate Arno.