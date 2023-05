Vero Volley, perde la prima a Conegliano. La gara a 2 si gioca a Monza

Risuona l’Inno di Mameli nel Palaverde di Villorba e inizia lo spettacolo della Finale Scudetto 2023. In campo le padrone di casa della Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Vero Volley Milano, nella riedizione della finale-evento dello scorso anno. Milano, ovviamente, punta a scrivere una storia diversa, con un finale inedito per la pallavolo italiana. Per Conegliano, invece, è la quinta finale tricolore consecutiva. Coach Gaspari all’entrata in campo sfida Santarelli con Orro-Thompson, Sylla-Larson, Stevanovic-Folie, Parrocchiale come libero. Le locali rispondono con Wolosz-Haak, Plummer-Robinson Cook, Lubian-Fahr e De Gennaro, premiata per le sue 400 presenze.

Milano parte fortissimo e annichilisce il Palaverde con la sua progressione: 0-4, 4-10, 6-17. Conegliano risponde nella seconda metà del parziale e trova la parità a quota 22. Thompson trascina le sue fino in fondo e mette la firma anche sul 23-25 che chiude la frazione, oltre ad altri 8 punti nel parziale. E’ 0-1.

Le locali accelerano in apertura del secondo parziale (8-5), ma la Vero Volley si fa sotto più volte (11-9, 16-15) fino a trovare la parità a quota 19. Il primo set-point arriva sul 24-21. Milano annulla le prime due possibilità di Conegliano, ma alla terza deve cedere il passo: è 25-23 e tutto torna in parità, 1-1.