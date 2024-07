Seregno, riecco il raduno dei paninari: l’appuntamento sarà ospitato in settembre dallo “Shaker Club Cafè”

Dopo l’ottimo riscontro registrato appena pochi mesi fa, per la precisione nel mese di febbraio, si riaffaccia alle porte un appuntamento che sembra destinato a radicarsi con forza in Brianza. Parliamo del raduno dei paninari che sarà ospitato dallo “Shaker Club Cafè” di Seregno, su proposta del gruppo di Facebook “Paninari Company”, sulla scorta di esperienze simili già baciate dal successo a Milano. La data da scrivere in agenda è quella di sabato 21 settembre, tra le 17 e le 21.30.

Paninari: l’obiettivo è migliorare il centinaio di presenze della prima esperienza

Salvatore Bongiovanni

I posti disponibili sono settanta all’interno del locale di via Medici, gestito da Salvatore Bongiovanni, ed una cinquantina all’esterno, usufruibili in caso di condizioni meteo favorevoli. Gli interessati possono contattare per le prenotazioni il numero 333/ 2924271, tramite WhatsApp. «La volta scorsa -ha commentato Bongionvanni– eravamo centouno. Vedremo se riusciremo a migliorare questo risultato».