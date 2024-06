Seregno, donna provoca un tamponamento in auto: il suo tasso alcolemico è a livelli elevatissimi

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi il comportamento di una donna di 45 anni residente a Desio, che qualche giorno fa ha causato un tamponamento in via Stoppani a Seregno. Sulle prime, il sinistro era apparso di lieve entità, senza danni per le persone, ma il risultato dell’esame etilometrico, al quale l’automobilista è stata sottoposta dal personale della polizia locale, ha riservato una sorpresa negativa imprevista.

Polizia locale: il tasso alcolemico è risultato di 4 grammi per litro

Il test ha infatti rilevato un tasso di alcol nel sangue pari a 4 grammi per litro, ben otto volte il valore massimo indicato dal codice della strada. Malgrado un quantitativo così elevato, che in alcuni casi può indurre anche il coma etilico, la donna era comunque in grado di muoversi. Gli agenti hanno pertanto provveduto a contestare all’interessata la guida in stato di ebbrezza, con denuncia ed annesso sequestro del veicolo di cui era al volante.

Polizia locale: fuori pericolo il centauro ferito in via Colombo

Intanto, il motociclista protagonista suo malgrado del sinistro verificatosi domenica 2 giugno in via Cristoforo Colombo non è in pericolo di vita. L’uomo, medese di 42 anni, ha comunque riportato molteplici e gravi lesioni.