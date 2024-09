Liti tra ubriachi con una cliente arrestata, il Questore chiude per venti giorni un bar di Monza

Chiusura per 20 giorni, disposta dal Questore, per un bar di Monza “per motivi di ordine e sicurezza pubblica”. Il provvedimento è stato disposto dopo che in tre occasioni, nel mese di agosto, poliziotti sono intervenuti “per una serie di liti tra avventori, tutti in stato di ebbrezza dall’abuso di sostanze alcoliche” riporta una nota della Questura.

Monza, liti tra avventori in stato di ebbrezza: bar chiuso per venti giorni

In due circostanze gli agenti avevano proceduto con una denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre nella terza, “una avventrice è stata tratta in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali” dopo che avrebbe sfondato il finestrino e danneggiato una portiera dell’auto della Polizia dove si trovava, diretta in Questura e la rottura del finestrino anche di una seconda vettura, dove era stata fatta salire successivamente, provocando in questa occasione anche il ferimento di due degli agenti intervenuti.

Il locale sarebbe stato teatro “di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”, specifica ancora la Questura, dove gli agenti avrebbero effettuato dieci controlli: “identificando numerosi avventori gravati da precedenti di varia natura”. Accertati quindi “rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico”, il Questore ha emesso il provvedimento eseguito giovedì 5 settembre.