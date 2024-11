Lissone: torna la zumba per la vita, già 250 adesioni per il ballo contro il cancro

Ballare per lanciare un messaggio di prevenzione contro il cancro. Al via la settima edizione di “Zumba per la vita” con le donne di Lissone dell’associazione Una vita in rosa, evento che ha il patrocinio dell’amministrazione. L’appuntamento è per domenica 10, nel pomeriggio dalle 15 nella palestra di via Bernini a Lissone, con otto maestri di zumba pronti a far ballare chi ne ha voglia. La parola d’ordine sarà divertimento, sia per chi balla che per quanti vorranno anche solo curiosare ma, soprattutto, condividere il messaggio di prevenzione e “fare rumore contro il cancro”.

Lissone: torna la zumba per la vita, domenica 10 novembre a sostegno delle attività di “Una vita in rosa”

Il ricavato della manifestazione verrà utilizzato dall’associazione a sostegno delle donne malate oncologiche per aiutarle nel loro percorso di rinascita.

«Sono emozionatissima e devo dire grazie a quanti, ogni anno, ci sono vicini – commenta Ivana Maconi, presidente dell’associazione lissonese – e sostengono i nostri progetti. Per domenica abbiamo già avuto 250 preiscrizioni. Tantissimi amici, ballerini ma soprattutto tantissime persone che condividono il nostro messaggio e, grazie al loro sostegno aiuteremo molte donne nel percorso complesso e faticoso che segue la malattia».

In tanti, ancora una volta hanno raccolto l’invito di questa realtà che, attraverso momenti gioiosi e spensierati è in grado di lanciare messaggi forti e importanti come quello della prevenzione.

«La risposta così forte di tante persone ci riempie d’orgoglio, e parlo al plurale – continua la presidente – perché è grazie alle socie e volontarie se possiamo promuovere eventi sempre molto coinvolgenti. Le porte della palestra sono aperte a tutti, anche a chi non balla ma ha voglia di condividere un pomeriggio insieme».