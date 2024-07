In un box fuoristrada da 230mila euro, 150 targhe e il kit per riciclare le auto: due fermi della Polizia

Lui è finito nel carcere di Monza, lei a Milano. Si tratta di una coppia di cittadini bielorussi di 27 e 22 anni sottoposti a fermo dalla Polizia di Stato a Sesto San Giovanni. Entrambi sono ritenuti responsabili di ricettazione e riciclaggio di autovetture.

In un box frequentato dalla coppia gli agenti del Commissariato hanno trovato un fuoristrada con targa tedesca del valore di 230mila euro oltre che 150 targhe di autovetture di varie nazionalità, molte delle quali con allegati documenti con numero di telaio, 15 documenti di identificazioni di vari soggetti di varie nazionalità dell’Est Europa, chiavi di varie autovetture sia già stampate che vergini, tablet, strumenti di diagnostica/reset e lettura codici di tutte le auto, attrezzature laser specifico per scrittura su acciaio e disturbatori di frequenza. Tutto il “kit” utilizzato comunemente per la ricettazione e il riciclaggio di auto. Lo stesso fuoristrada è stato fatto trasportare al Commissariato per accertamenti in quanto sarebbero emerse difformità rispetto al numero di telaio corrispondente alla targa e al colore dell’allestimento interno.

Due fermi della Polizia, un 27enne portato nel carcere di Monza

La scoperta degli agenti è avvenuta durante un’attività sulla ricettazione di autovetture di grossa cilindrata da parte di cittadini lituani. Sabato 13 luglio anno notato più volte una vettura citycar compatta con targhe ucraine con a bordo la coppia successivamente fermata aggirarsi per le strade comunali senza apparente meta. I due sono quindi scesi nel box trasportando un trolley e ne sono usciti una decina di minuti dopo a mani vuote. Lunedì 15 luglio il 27enne è tornato e prima che potesse entrare nel box è stato subito bloccato dai poliziotti. Avrebbe quindi tentato la fuga rompendo la chiave nella serratura rendendo, così, necessario l’intervento di un fabbro. Una volta aperto, nel box è stato rinvenuto il materiale sospetto, sottoposto a sequestro.

Dato che l’auto tedesca rivenuta nelle disponibilità dei due sarebbe risultata “compendio di reato” e valutato che la coppia non avrebbe dimora in Italia e sarebbe stata in procinto di partire gli agenti del Commissariato Sesto San Giovanni hanno sottoposto i due a fermo di indiziato di delitto e li hanno condotti nella casa circondariale di Monza e presso la Sezione Femminile della casa circondariale “Cataldo” di Milano.