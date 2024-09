Calcio Serie C: brutta sconfitta casalinga per il Renate con l’AlbinoLeffe

Al termine di una prestazione che ha destato parecchie perplessità il Renate è stato sconfitto dall’AlbinoLeffe nella gara valida per la settima giornata. La squadra nerazzurra è parsa in difficoltà sin dai primi minuti di gioco incapace di contrastare le iniziative degli avversari che alla fine hanno portato a casa i tre punti e festeggiato la conquista del sesto risultato utile consecutivo. Forse le numerose assenze nello schieramento nerazzurro hanno inciso sul rendimento del Renate ma i sostituti hanno dato la sensazione di non essere pronti a reggere il confronto con avversari scesi in campo sostenuti da una forte carica agonistica.

Calcio Serie C: brutta sconfitta casalinga per il Renate e il dominio bergamasco

Dopo quattro minuti infatti hanno sbloccato il risultato con un vivacissimo Zoma che ha creato scompiglio nel reparto difensivo nerazzurro per poi mettere al centro un cross invitante e se la prima girata di Parlati è finita sulla traversa, Borghini è stato il più lesto di tutti nel buttare il pallone in fondo al sacco. L’AlbinoLeffe ha poi legittimato il vantaggio con alcune pregevole azioni offensive ma al 34’ ha destato scalpore la decisione dell’arbitro: Baroni, ultimo difensore della squadra bergamasca, ha steso Plescia lanciato a rete con un evidente fallo punito soltanto con il cartellino giallo. Un diverso provvedimento avrebbe inciso sul rendimento del Renate? Attraverso l’analisi della cronaca della partita non ci sono state importanti novità: l’AlbinoLeffe ha difeso con lucidità il vantaggio e nel momento di maggior pressione del Renate ha raddoppiato il vantaggio: al 63’ palla morbida dalla trequarti di Fossati, per il colpo di testa imperioso e vincente di Borghini, libero da marcature in area.

Il tabellino RENATE – ALBINOLEFFE 0-2 (Pt: 0-1)

MARCATORI: 4’ pt, 18’ st Borghini

RENATE (4-3-1-2): Nobile; Eleuteri (15’ st Ghezzi), Spedalieri, Auriletto, Riviera; Delcarro, (24’ st Anghileri), Bonetti (1’ st Vassallo), Mazzaroppi; Di Nolfo; Bocalon (1’ st De Leo), Plescia (28’ st Egharevba). A disposizione: Ombra, Bartoccioni, Gardoni, Pellizzari, Ciarmoli, Allenatore Luciano Foschi.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Boloca, Potop, Baroni; Borghini), Fossati (31’ st Munari), Astrologo (41’ st Agostinelli), Parlati, Gusu; Zoma (41’ st Angeloni), Mustacchio (24’ st Longo). A disposizione: Facchetti, De Gennaro, Giannini, Zambelli, Capelli, Ricordi, Evangelisti, Vinzioli, Freri. Allenatore: Giovanni Lopez.

Arbitro: Gangi di Enna; assistenti Pizzoni di Frattamaggiore e Cufari di Torino; quarto ufficiale Colaninno di Nola.

Note: spettatori 323, incasso non comunicato Ammoniti: Bonetti (R), Baroni (A), Astrologo (A), Auriletto (R).

Recuperi: 1’+5’