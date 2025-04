Nova Milanese, Giulia Podda si impone nel concorso “Il respiro della città”

“Il respiro della città”. Era questo il tema del concorso di disegno proposto dall’Associazione Amici dell’arte agli alunni delle classi prime della secondaria di primo grado Giovanni XXIII a Nova Milanese. Un tema che ben si inserisce in un’Uda (unità didattica di apprendimento) legata al territorio e in particolare alla nuova piazza Gio.I.A sulla quale si affaccia la scuola e inaugurata lo scorso mese di settembre. Ogni classe prima ha ricevuto in “adozione” un albero della piazza e in tanti hanno dedicato il loro disegno proprio a quelll’albero. I ragazzi hanno raccolto l’invito e sotto la guida delle insegnanti di arte e immagine Federica Zanca e Francesca Di Maio hanno realizzato oltre novanta tavole, che sono state esposte per una settimana nel salone del Centro di Cultura di villa Brivio.

Concorso: il quadro delle decisioni della giuria

Venerdì 11 aprile, nel pomeriggio, si sono svolte le premiazioni. A presiedere la giuria la presidente degli Amici dell’Arte Olga Sala,che ha ricordato che anche lei aveva ricevuto il suo primo premio all’età di 12 anni. «Era un concorso promosso dal Corriere della sera e legato al Teatro alla Scala -ha raccontato la Sala-: ricevetti per il quarto posto due chili di lana che furono utilizzati per realizzare due abitini». Niente lana come premio, ma colori e cataloghi d’arte per trarre ispirazione e coltivare la propria passione. Al primo posto si è classificata Giulia Podda, alle sue spalle Simone Gala; terzo premio per Sofia Spagnuolo e quarto per Alice Maddalone. A questi si aggiungono due premi speciali della giuria, per Vittorio Macchio ed Emma Marongio. Sei le segnalazioni, per Giorgia Valdameri, Alessia Sanvito, Giulia Maggi, Thomas Ameriti, Gabriele Battaglia, Ginevra Tarenzi.