Più corse la sera e nei giorni festivi con un incremento del servizio fino al 20%: sono alcune tra le novità previste dal riassetto delle linee del trasporto pubblico locale che dovrebbe partire nella seconda metà del 2026. Le modifiche dei percorsi che attraversano la Brianza sono state illustrate giovedì 10 aprile all’assemblea dei sindaci dal direttore dall’Agenzia del tpl Luca Tosi e dall’esperto Marco Panaro. Le osservazioni presentate nel 2024 dai comuni, hanno affermato, sono state in gran parte accolte e qualche aggiustamento potrebbe ancora essere introdotto, se le gare con cui saranno assegnate le tratte genereranno qualche risparmio da reimpiegare.

Tpl: le modifiche al servizio nell’area est

Nella zona est sarà “ripulita” la Z321 Monza-Vimercate-Trezzo, con una numerazione differente delle diramazioni verso Sulbiate e Ornago mentre, come chiesto da amministratori locali e pendolari, saranno potenziati i collegamenti con la stazione di Carnate, che sarà raggiunta anche dalla Z219 proveniente da Aicurzio, Bernareggio e Ronco e dalla Z332, che ripristinerà un vecchio tragitto da Trezzo soppresso anni fa. Saranno, inoltre, rafforzate le linee tra Vimercate e Cologno Nord lungo la tangenziale con la Z322 che partirà da Cornate e la Z325 da Mezzago, ma chi da Burago sarà diretto al capolinea della verde dovrà cambiare autobus ad Agrate o a Vimercate. Ad Agrate il servizio per la nuova sede dell’istituto Floriani sarà ricalibrato dopo l’apertura della scuola, a Brugherio la circolare toccherà San Maurizio al Lambro e consentirà di raggiungere in modo più agevole la linea 1 della metropolitana, la Z314 sarà arretrata a Cavenago e le tratte, come la Z301, che terminano alla stazione di Sesto saranno dirottate all’hub di Cinisello Bettola quando, tra qualche anno, entrerà in funzione la stazione della metropolitana.

Tpl: le novità per la zona ovest

Nella fascia ovest in futuro concluderà le corse a Bettola la Z221 che, con quasi dodicimila passeggeri al giorno è di gran lunga la linea più affollata della Brianza: il capolinea sarà spostato da Mariano Comense a Giussano e sarà intensificata la frequenza dei passaggi, mentre il tracciato tra Mariano e Giussano sarà coperto dalla Z231. Saranno, inoltre, incrementati i collegamenti con l’ospedale di Desio, sarà modificato il percorso della Z227 in quanto i nuovi autobus, a causa dell’altezza, non passano sotto il ponte della ferrovia di Lissone, la nuova 238 farà servizio da Muggiò allo scalo lissonese, la 111 Saronno-Varedo perderà il ramo verso Pinzano, sarà confermata la 150 Limbiate-Cantù, la 250 tra Desio e Mombello sarà prolungata fino a Senago mentre la 251 Senago-Desio, che attualmente effettua solo il servizio scolastico, sarà resa ordinaria.

Tpl: il nuovo servizio sarà avviato nel 2026

L’Agenzia dovrebbe pubblicare il bando per l’assegnazione delle tratte extra urbane entro l’estate, aggiudicarlo entro la fine dell’anno e avviare il nuovo servizio nella seconda metà del 2026. La gara per le linee cittadine di Monza, inserite per la prima volta nel lotto urbano milanese, dovrebbe essere pubblicata il prossimo anno.