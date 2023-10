A Carate fine settimana dedicato alla birra con la quarta edizione del Caution barrication fest 2023

Carate Brianza diventa per due giorni la capitale delle birre sour e barricate con la quarta edizione del Caution barrication fest 2023. Sabato 21 e domenica 22 ottobre la barricaia del birrificio Menaresta, in piazza Risorgimento 4, a Carate, ospiterà oltre cinquanta espositori tra birre, vini e sidri sour e barricati. L’appuntamento per il 21 ottobre è dalle 19 a mezzanotte, domenica 22 dalle 11 alle 23 (ingresso libero).

Un evento imperdibile per gli appassionati, il festival che celebra «le preziose creature brassicole che nascono tra lieviti selvaggi e vivono di passaggi in legno, lunghe maturazioni, incontri arricchenti anche con la frutta e l’inoculo di microflore», spiegano dal birrificio Menaresta. La barricaia del birrificio Menaresta, la cantina legni del birrificio, sarà il luogo della mescita. «Un ambiente colmo di spunti, profumi, curiosità, dove la spontaneità delle fermentazioni esuberanti si svolgerà sotto la vigile regia di Enrico Dosoli, il birraio Menaresta – continuano gli organizzatori -. Sarà un’occasione unica per scoprire il mondo sour e barricato, non solo di Menaresta ma anche di tanti ospiti provenienti da tutta Italia e anche oltre confine». Non solo birre quest’anno. La novità dell’edizione 2023 è infatti una selezione di vini naturali in mostra.

I visitatori potranno inoltre scoprire i nuovi blend di birra Madre e la presentazione della nuova D’annata imperial stout barrel aged. I più curiosi potranno anche visitare il birrificio che si trova a duecento metri dalla barricaia.

Degustazioni e curiosità, ma non solo. Menaresta si dà anche allo spettacolo. Giovedì 26 ottobre, al teatro Bello di Milano (via San Cristoforo 1), Marco Rubelli, fondatore del birrificio, racconterà al pubblico la sua birra 35 mm, realizzata apposta per il teatro e il cinema. Sarà infatti sul palco con una sua pièce dal titolo “L’ascensore sociale”, alle 21.