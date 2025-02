Carlo Alberto Tersalvi, direttore generale di Asst Brianza, ed Alberto Rossi, sindaco di Seregno, hanno visitato nei giorni scorsi la Casa di Comunità in via Verdi, avviata da qualche settimana all’interno della sede del presidio ospedaliero locale. Con loro, hanno partecipato il personale infermieristico ed amministrativo della stessa Casa di Comunità, nonché Roberta Brenna, direttrice del distretto di Seregno, al quale afferiscono anche le Case di Comunità di Giussano e di Lentate sul Seveso. Il sopralluogo ha messo sotto la lente d’ingrandimento gli spazi dedicati all’accoglienza ed alle visite dei pazienti e l’implementazione dei servizi offerti ai cittadini ed ha costituito un’opportunità di confronto sulle prospettive di ampliamento delle prestazioni per il prossimo futuro.

Casa di comunità: i commenti di Tersalvi e Rossi

Un momento del sopralluogo

Al termine, il direttore generale di Asst Brianza Carlo Alberto Tersalvi ha mostrato soddisfazione: «Prosegue il lavoro di Asst Brianza per garantire servizi sul territorio sempre più efficienti e vicini al bisogno dei cittadini. Siamo sempre più impegnati per una presa in carico attiva dei nostri pazienti e stiamo cercando di attivare dei sistemi per monitorare l’adesione alle terapie da parte dei più fragili. L’obiettivo è quello di riuscire a rispondere ai tanti bisogni che emergono quotidianamente, anche attraverso la messa in rete dei diversi servizi di cura che Asst può offrire». Analogo è stato il pensiero del sindaco Alberto Rossi: «Sono contento che si siano mossi i primi passi della Casa di Comunità di Seregno: con il consolidamento della progettualità nei prossimi mesi, questo spazio sarà in grado di esprimere potenzialità che auspichiamo possano portare a un significativo beneficio per i nostri cittadini, soprattutto per quelli più fragili e che maggiormente necessitano dei servizi sanitari. Già in questa primissima fase iniziale, ci siamo messi a completa disposizione per accompagnare la crescita di questo progetto».

Casa di Comunità: i servizi già disponibili in via Verdi 2

Gli spazi interni alla sede

Attualmente, in attesa del completamento dei lavori per la nuova sede, sempre nel comparto del presidio ospedaliero, sono ospitati nel poliambulatorio al piano terra dell’edificio di via Verdi 2 il servizio accoglienza Cup, il punto unico di accesso, l’ambulatorio degli infermieri di famiglia e comunità, l’ambulatorio medico specialistico, l’ambulatorio per il trattamento del tabagismo, il punto prelievi, il servizio di radiologia e la continuità assistenziale. Per informazioni, è possibile consultare il sito www.asst-brianza.it.