Seregno, Asst Brianza attiva la Casa di Comunità: la ospita il poliambulatorio dell’ospedale

In considerazione del fatto che i lavori di ristrutturazione della palazzina dell’ex direzione medica, che sarà la sede definitiva, si protrarranno ancora per alcuni mesi, Asst Brianza ha comunicato l’attivazione della nuova Casa di Comunità di Seregno all’interno del poliambulatorio al piano terra del presidio ospedaliero Trabattoni-Ronzoni di via Verdi 2. In questo modo, l’utenza avrà la possibilità di conoscere in anticipo i nuovi servizi territoriali, come il punto unico d’accesso e l’ambulatorio degli infermieri di famiglia e comunità, già sperimentati con successo in altre Casa di Comunità e considerati utili in particolare per l’orientamento e la presa in carico delle persone in stato di fragilità e dei loro caregivers.

Casa di Comunità: i nuovi servizi disponibili

La Casa di Comunità di Seregno, la terza a livello distrettuale, dopo quelle di Giussano e Lentate sul Seveso, comprende i seguenti servizi: accoglienza Cup (attivo dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 16, accanto al punto prelievi), uno sportello amministrativo per accoglienza, informazioni, accettazione, prenotazioni ed operazioni di scelta e revoca. Info: telefonare allo 0362/ 385.431 o inviare una mail a front-office-cdc.seregno@asst-brianza.it; punto unico di accesso (attivo dal lunedì al venerdì, tra le 8.30 e 13 e tra le 13.30 e le 15.30, con accesso libero), per l’accoglienza, l’orientamento ed una prima valutazione del bisogno di salute della persona ed un supporto nell’attivazione dei servizi per chi vive una situazione di fragilità. Info: telefonare allo 0362/ 385.420 o inviare una mail a pua.seregno@asst-brianza.it; ambulatorio degli infermieri di famiglia e comunità (attivo dal lunedì al venerdì, tra le 8.30 e le 13, con impegnativa del medico di medicina generale e su prenotazione allo sportello Cup). Info: telefonare allo 0362/ 385.430 o inviare una mail a pua.seregno@asst-brianza.it; ambulatorio medico specialistico, con presenza di ortopedico, fisiatra, diabetologa e dietista ed accesso con impegnativa del medico di medicina generale e prenotazione allo sportello Cup (possibile anche da contact center regionale, al numero 800638638 da rete fissa, al numero 02/ 999959 da rete mobile oppure dal sito prenotasalute.regione.lombardia.it o dalle farmacie aderenti); ambulatorio per il trattamento del tabagismo (attivo il giovedì dalle 14 alle 16.30 su prenotazione). Info: telefonare allo 0362/ 984.813 o inviare una mail a noa.seregno@asst-brianza.it.

Casa di Comunità: i servizi già presenti

Nella sede di via Verdi 2 a Seregno sono già presenti il punto prelievi (attivo dal lunedì al venerdì, tra le 7.30 e le 10, con accesso libero con impegnativa del medico di medicina generale), il servizio di radiologia e la continuità assistenziale (attivabile chiamando il numero unico 116117, dal lunedì al venerdì, tra le 20 e le 8, festivi e prefestivi per l’intero arco delle ventiquattro ore).