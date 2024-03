Un giorno di screening gratuito a Vimercate in occasione della Giornata mondiale del rene. È in programma il 14 marzo all’ospedale dalle 9 alle 17 nei locali della Dialisi (piano zero).

Ospedale di Vimercate: screening gratuito per la Giornata mondiale del rene, informazioni e approfondimenti

Asst Brianza aderisce organizzando uno spazio di informazione, ascolto e screening per insegnare la prevenzione renale, eventualmente individuare i cittadini che possano beneficiare di un approfondimento mirato e sensibilizzare alla donazione degli organi e tessuti.

Ospedale di Vimercate: screening gratuito per la Giornata mondiale del rene, il programma

In programma esame urine, questionario di screening, breve colloquio informativo sul funzionamento dei reni e sulle principali patologie che possono danneggiarli, sensibilizzazione alla donazione degli organi e tessuti, misurazione della pressione arteriosa, eventuale indicazione a controlli di secondo livello in casi selezionati.

Lo screening è a partecipazione libera presentandosi in ospedale negli orari e nel luogo indicato.