Un nuovo strumento ad alta tecnologia per la rimozione dei noduli al seno che in molti casi può evitare l’intervento chirurgico. È la sonda Mammotome EX donata dall’associazione PerLe Noi odv alla struttura di Diagnostica Senologica della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori.

Ospedale di Monza: ecco la sonda per la rimozione dei noduli al seno senza operazione, primo ospedale pubblico in Lombardia

L’ospedale monzese è uno dei sei centri in Italia, il primo ospedale pubblico in Lombardia, a disporre di questa apparecchiatura, frutto della generosità di tante persone che hanno risposto all’appello dell’associazione presieduta da Alessia Redaelli, costituitasi un anno fa ad Albiate, che oggi conta un centinaio di soci.

Irccs San Gerardo Monza sonda Mammotome EX donata dall’associazione PerLe Noi odv

Ospedale di Monza: ecco la sonda per la rimozione dei noduli al seno senza operazione, cos’è il Mammotome

Il Mammotome EX è un sistema di prelievo avanzato con aspirazione vuoto assistita che offre precisione, affidabilità e comfort sia per la paziente sia per l’operatore, con la possibilità di rimuovere maggiori quantità di tessuto rispetto alle normali procedure di prelievo finora disponibili. Per ogni singola lesione è possibile prelevare ben 75 campioni.

Lo scopo è quello di contribuire a una diagnosi più precisa e accurata e poter rimuovere interamente noduli benigni della mammella con dimensioni fino a 6 centimetri. La procedura viene impiegata dopo una valutazione congiunta tra il radiologo esperto di senologia e il chirurgo senologo che stabiliscono quali siano le pazienti più idonee.

Ospedale di Monza: ecco la sonda per la rimozione dei noduli al seno senza operazione, «cambiamento di approccio e di percorso»

«Le nuove tecnologie – sottolineano il direttore della Chirurgia Senologica e della Breast Unit Riccardo Giovanazzi e la responsabile della Struttura di Diagnostica Senologica Anna Abate – permettono un cambiamento di approccio e di percorso nella lotta contro il tumore al seno. Normalmente i noduli benigni della mammella vengono asportati, quando indicato, con una procedura che richiede un accesso chirurgico con incisione della mammella. Sebbene questo venga eseguito nella nostra Breast Unit con attenzione oncoplastica, l’impiego di Mammotome EX permette l’asportazione del nodulo tramite un piccolo foro della cute senza provocare la cicatrice come nell’intervento chirurgico e possibili deformità della mammella».

Ospedale di Monza: ecco la sonda per la rimozione dei noduli al seno senza operazione, i numeri del 2023

Al San Gerardo vengono operati circa 700 pazienti l’anno per tumore alla mammella. Numeri importanti riguardano anche le prestazioni di diagnostica senologica che lo scorso anno hanno superato di oltre il 30% quelle del 2022.

Tra mammografie, ecografie e biopsie nel 2023 sono state effettuate 22.457 prestazioni (5.443 in più dell’anno precedente). Nei dettagli: la percentuale delle mammografie è aumentata del 33%, quella delle ecografie del 49%, mentre le biopsie hanno fatto segnare un aumento del 16%.