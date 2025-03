Un nuovo direttore amministrativo per la Fondazione Irccs San Gerardo di Monza. Dall’1 marzo è in carica Francesco Ozzo, avvocato di 57 anni, in precedenza impegnato con lo stesso incarico all’Asst Bergamo Ovest. Prende il testimone da Antonietta Ferrigno, in carica dal 2021.

Monza, Irccs San Gerardo: chi è Francesco Ozzo

Ozzo è stato direttore della Struttura Complessa Gestione Acquisti dell’Ats Città Metropolitana di Milano e qui anche responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Programmazione e Gestione Gare e ad interim della Struttura Semplice Procedimenti di Gara, dirigente titolare della Struttura semplice Trasparenza e prevenzione della Corruzione (collaborando con Anac in qualità di esperto per la redazione delle linee guida sul whistleblower), dirigente titolare della Struttura semplice Coordinamento Amministrativo

Interdistrettuale per i 7 Distretti Socio Sanitari, dirigente della Struttura Semplice Trattamento economico, dell’Anticorruzione e Trasparenza, del Comitato zonale, Funzionario Avvocato presso l’Ufficio Legale.

Monza, Irccs San Gerardo: i ringraziamenti per Antonietta Ferrigno da cui prende il testimone

«È per me un grande onore – sottolinea Ozzo – poter lavorare per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e far parte della Direzione Strategica. Ringrazio in particolare la dottoressa Ferrigno che per più di due anni ha condotto con competenza e professionalità, oltre che impegno personale, l’attività di direzione amministrativa, attività che porterò avanti con lo stesso impegno».

In curriculum anche la collaborazione, prima del 2009, con l’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano quale Responsabile U.O. ALPI, con l’Asl di Cremona (Distretto di Crema) quale Responsabile Amministrativo del Distretto. Nel 1998 è stato anche Referente dell’Ufficio Concorsi dell’allora Azienda Ospedaliera di Treviglio-Caravaggio.

«Esprimiamo un sentito ringraziamento alla dottoressa Ferrigno che ha garantito il buon avvio della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e diamo il benvenuto all’avvocato Ozzo – sottolineano Claudio Cogliati e Silvano Casazza, presidente e direttore generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza – A entrambi auguriamo in continuità un ottimo lavoro, nell’armonia dei ruoli e delle specifiche preziose competenze».