Giornata mondiale della salute: visite gratuite con il Gruppo San Donato

Il Gruppo San Donato celebra la Giornata mondiale della salute offrendo ai cittadini una serie di visite specialistiche gratuite. La data è quella del 7 aprile, quando si ricorda la nascita dell’Organizzazione mondiale della sanità, la Gruppo e Gsd Foundation ci arriveranno con tre appuntamenti fissati in settimana a Monza, Carate e Varedo.

“Questa giornata vuole sottolineare l’importanza della prevenzione e incoraggiare la popolazione ad adottare uno stile di vita sano ed equilibrato – scrive il San Donato – Promuovere la cultura della prevenzione e l’umanizzazione delle cure, contribuendo al benessere della persona e sostenendo la ricerca per lo sviluppo, sono gli obiettivi di Gsd Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San Donato”.



Dunque Monza, cioè gli Istituti clinici Zucchi, dove mercoledì 3 aprile, dalle 9 alle 12 sono previste visite fisiatriche per patologie che riguardano la colonna vertebrale, i tendini e i dolori muscolari; giovedì 4 invece, dalle 9 alle 12, ancora visite fisiatriche per patologie che riguardano sì la colonna vertebrale, ma in più la spalla, le anche e le ginocchia.

Poi gli Istituti di Carate Brianza: da martedì 2 a venerdì 5 aprile, dalle 9 alle 13 valutazione dei riflessi e dell’equilibrio tramite pedana stabilometrica e successiva valutazione neuropsicologica dei tempi di reazione (la prestazione è rivolta ai pazienti di età superiore ai 55 anni); giovedì 4 aprile, a partire dalle 9.30, verranno offerte consulenze gratuite sulla malattia di Parkinson e altri disturbi del movimento, con attività informativa.

Non è tutto: il centro Smart clinic all’Esselunga di Varedo offrirà martedì 2 aprile, dalle 9 alle 10 ecocardiogrammi, mentre giovedì 4 dalle 15 alle 17 sono previsti screening posturali.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è necessario consultare le modalità indicate sul sito ufficiale del gruppo sanitario all’indirizzo internet grupposandonato.it.