“Giocare d’anticipo per non dimenticare Andrea”: racconta così il Comitato di Monza della Croce rossa il corso sull’utilizzo di defibrillatori, la cui presenza diffusa è stata un progetto pionieristico portato avanti da Brianza per il cuore.

“Amici, conoscenti, compagni di scuola: ci sono tanti modi per ricordare, ma quello scelto dai familiari di Andrea, stroncato prematuramente da un arresto cardiaco a 53 anni, ha una valenza particolare – scrive ancora la Croce rossa – Lo hanno fortemente voluto, oltre che la mamma la moglie e la figlia, gli ex compagni di scuola rimasti gli amici di una vita e da cui è nata l’idea”.

Defibrillatore salvavita: corso con rilascio attestato Areu

Il corso degli operatori della Cri monzese permette di capire come si utilizza correttamente il defibrillatore semiautomatico e fornisce informazioni su come affrontare i primi attimi di emergenza. Una parte teorica e una propriamente pratica, in cui i formatori della Croce rossa italiana insegneranno agli iscritti il massaggio cardiaco e l’uso dell’apparecchio presente in molti luoghi pubblici in Italia. Al termine, verrà rilasciato da parte di Areu (Agenzia regionale di emergenza e urgenza) un attestato che avrà validità di due anni e potrà essere rinnovato con tre ore di aggiornamento.

“Questa non è la solita favola dal sapore retorico ma un esempio di sensibilizzazione e prevenzione nella comunità – scrive ancora il comitato – Tante persone, prima di un corso di formazione in rianimazione, non si rendono conto dell’importanza di queste competenze. Una conoscenza base su come il massaggio cardiaco, l’uso del defibrillatore, il saper intervenire nel modo corretto in una manciata di minuti, può fare la differenza in una situazione critica. Andrea non sarà restituito ma almeno possiamo provare a creare quella catena umana di solidarietà che consentirà ad altri Andrea di avere qualche chance in più”.

Defibrillatore salvavita: corso della Croce rossa di Monza, quanto e come iscriversi

La formazione si terrà in due sabati successivi il 15 e il 22 marzo. I partecipanti saranno divisi in quattro gruppi perché verranno fatti quattro corsi, due per ogni sabato uno al mattino e uno al pomeriggio. La sede è quella della Croce rossa in via Pacinotti 2. Il corso dura cinque ore e ci sono istruttori in numero tale per mantenere il rapporto uno a sei, cioè un istruttore ogni sei persone che partecipano.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il comitato monzese al numero di telefono 039 204591 oppure alla mail monza@cri.it.