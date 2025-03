Il Rotary Club di Seregno Desio e Carate dona all’ospedale di Carate e in particolare al reparto di ginecologia e ostetricia un manichino avanzato per la rianimazione neonatale, “strumento fondamentale per la formazione del personale sanitario in quanto consente di apprendere le competenze necessarie per garantire un’assistenza di alta qualità ai neonati in situazioni critiche”. È l’Asst Brianza a parlarne sottolineando “il gesto di generosità che rappresenta non solo un supporto tangibile alle attività dell’ostetricia e della neonatologia, ma anche un segno di responsabilità verso la comunità”.

Carate: la rianimazione neonatale e il futuro del reparto

L’équipe di Ginecologia e Ostetricia di Carate con il manichino avanzato

Il manichino permette ai professionisti di affinare le proprie competenze per affrontare con la massima preparazione le eventuali emergenze durante la gravidanza e il parto e dopo la nascita. “La formazione e le esercitazioni con simulazione di vari scenari mantengono infatti alta la sicurezza e gli standard di cura, garantendo così un’assistenza di eccellenza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie”.

“Asst Brianza ha in programma nei prossimi anni l’ambizioso progetto di rimodernare la struttura e l’organizzazione dell’ostetricia e della sala parto dell’ospedale e del territorio”, cioè consultori e ambulatori pubblici, “offrendo un percorso di sostegno e monitoraggio della gravidanza, del parto, dell’allattamento e del puerperio”, afferma il direttore generale Carlo Alberto Tersalvi.