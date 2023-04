Nella giornata internazionale della Terra inaugurato l’orto aperto a tutti

Inaugurato oggi il progetto Permacultura allo spazio Orto di via Olona a Lissone. Il terreno, gestito da Fondazione Stefania, si apre al territorio con i i partner del progetto Permacultura in Brianza, guidati dalla cooperativa il Ponte (capofila del progetto) Consorzio Comunità Brianza, Mestieri Lombardia U.O. Monza, Stripes cooperativa sociale onlus, Fondazione Stefania, Meta – Metodologie Educative Territorio Ambiente, Distretto di Economia Sociale, associazione Sulè onlus. Alla presenza del primo cittadino Laura Borella, di Chiarella Gariboldi, presidente di fondazione Stefania, Mario Riva, presidente del Consorzio, è stato tagliato il nastro dell’area in cui i ragazzi dei vari servizi di Stefania lavorano, dallo spazio con le erbe aromatiche all’orto. Nel pieno spirito di collaborazione che contraddistingue il progetto, il terreno è in parte affidato all’associazione sportiva dilettantistica Poseidon, i cui atleti sono ragazzi con disabilità, una porzione dove hanno realizzato un giardino sensoriale, un’altra area è per l’associazione Amici di Lollo, dove sono posizionate anche alcune arnie.

Progetto Permacultura, un orto aperto a tutti in via Olona: in collaborazione con le associazioni del territorio

Quel che rende il luogo diverso da molti altri è la collaborazione con i residenti della zona che si prendono cura dell’orto nei giorni in cui i ragazzi non sono presenti. Fedeli al motto “La differenza non è una sottrazione” tutti insieme collaborano per uno spazio aperto, accessibile, unico che, con questo progetto, si pone l’obiettivo di creare un polo di diffusione per la cultura dell’inclusione e legato alla sostenibilità ambientale, uno spazio dove poter lavorare con gruppi di volontariato, creare sinergia con le scuole del territorio e ospitare iniziative legate alle fragilità sociali. I principi su cui si basa Permacultura sono tre: prendersi cura della terra, prendersi cura delle persone, condividere equamente i prodotti della terra per alimentare forme di economia circolare.