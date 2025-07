Al di sotto della montagnetta del quartiere San Rocco, a Monza, c’è una fermata dell’autobus di linea 202 che quasi non si vede. «Servirebbe una pensilina con una panchina -sottolinea il referente della case Aler, Pino Saccà – gli anziani spesso si siedono sul marciapiede per aspettare il pullman e quando li vedo mi si stringe il cuore».

Un problema che diventa ancora più sensibile in caso di giornate torride, come quelle delle ultime settimane.

«Nei giorni scorsi quando il caldo non dava tregua si rischiava che qualcuno si sentisse male. Questa parte del quartiere sta sempre più invecchiando e servirebbero più servizi per le persone non più giovani. Negli anni sessanta c’erano quasi novecento bambini. Oggi, invece – è la conclusione di Saccà – la maggior parte della popolazione è costituita da anziani».