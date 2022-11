Serie A, Sensi sarà operato: «Rivoglio il campo»

Sarà operato Stefano Sensi, che nel finale di Ac Monza-Hellas Verona (2-0) si è infortunato nello scontro con un avversario. Lo comunica la società biancorossa sottolineando che il giocatore “nei prossimi giorni sottoposto a intervento di riduzione della frattura malleolo-peroneale“.

Serie A, Sensi sarà operato: tempi di recupero lunghi

Il centrocampista era caduto per l’intervento di Sulemana e gli esami in ospedale avevano evidenziato la frattura che richiderà tempi di recupero piuttosto lunghi. Pessima notizia per il Monza, ma soprattutto per il giocatore già vittima di numerosi infortuni (che nel 2021 lo avevano costretto anche a saltare l’Europeo in favore di Matteo Pessina, convocato dal ct Mancini). Si capiscono quindi le lacrime, non solo di dolore.

Serie A, Sensi sarà operato: “Purtroppo, questi incidenti capitano”

“Sono un ragazzo molto fortunato, ho tutta dalla vita – ha fatto sapere Sensi via social – una famiglia che mi ama, faccio il lavoro più bello del mondo e ci sono tante persone che mi vogliono bene. Purtroppo, questi incidenti, capitano; cercherò di stare vicino ai miei compagni anche da fuori e farò di tutto per tornare il prima possibile. Rivoglio il campo”.