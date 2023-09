Nella quarta giornata del campionato di Serie A il Monza pareggia 1-1 contro il Lecce: al rigore realizzato da Krstovic risponde il gol di Colpani. I biancorossi salgono così a quota quattro punti in classifica, restando imbattuti tra le mura amiche. A fine partita, nella sala stampa dell’U-Power Stadium, è intervenuto l’allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, che ha commentato la gara disputata.

Serie A, Monza-Lecce 1-1: per Palladino “bravi e perfetti”

“Quali sono le sue emozioni? Sono tante. Partire con lo svantaggio è stato complicato e la reazione della squadra è stata incredibile. Siamo stati bravi e perfetti. Complimenti alla squadra per l’intelligenza. Abbiamo messo in difficoltà una squadra che veniva da un periodo ottimo. Abbiamo fatto 25 tiri in porta contro i quattro loro. Sono due punti persi. La squadra ha fatto un’ottima prestazione”. Per Palladino “bisogna essere sempre equilibrati. L’anno scorso avevamo zero punti mentre quest’anno ne abbiamo quattro. Ho visto una grande crescita della squadra. Ci è mancata la cattiveria. Voglio vedere un po’ di convinzione in più. Vorrei che alzassimo la media tra tiri e gol fatti. Gli attaccanti, però, hanno fatto una grande partita di sacrificio”.

Serie A, Monza-Lecce 1-1: Carboni, Colombo e Di Gregorio

Il Monza registra un fastidio all’anca per Valentin Carboni, mentre lunedì saranno verificate le condizioni di Di Gregorio che ha subito una botta alla testa nella rifinitura. “Abbiamo validi portieri. Sul fallo da rigore c’è stata incomprensione tra i due. L’obiettivo è l’Europa? Assolutamente no perché è un campionato complicato. Dobbiamo pensare prima alla salvezza e poi al resto. Il campionato è molto equilibrato” dice l’allenatore prima di rispondere su Colombo: “Ha fatto un’ottima gara, deve prendere il ritmo gara. Anche Maric è entrato bene” mentre per Caprari “mi aspetto qualche gol in più. Dobbiamo trovare gol anche in altre zone come Pessina e Gagliardini che si inseriscono. Per Caprari attendiamo le valutazioni del dottore”.

Sei punti dopo le prime quattro? “Sì, mi aspettavo e speravo nei sei punti. Credo sia stata la migliore partita in campionato. Bisogna avere equilibrio”.

Serie A, Monza-Lecce 1-1: per D’Aversa “ragazzi encomiabili”

Per Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, sotto la lente l’episodio costato l’espulsione a Baschirotto. “Sembrava avesse toccato il pallone. Abbiamo fatto una buona prestazione. Il dispiacere è non aver fatto entrare altri giocatori come Oudin. Gli errori possono esserci ma anche il fallo su Banda meritava il cartellino rosso. Sono orgoglioso di questi ragazzi che non mi hanno mai fatto arrabbiare negli allenamenti per quanto riguarda l’atteggiamento. I ragazzi sono stati encomiabili – ha detto l’allenatore. Non si discute l’episodio che ha cambiato la partita. Pinzani e Rocchi valuteranno eventualmente la situazione”.

Serie A, Monza-Lecce 1-1: “Spirito d’appartenenza”

Poi il punto sulla squadra, secondo D’Aversa: “Giovane, ti può dare brillantezza ma potrebbe pagare a livello di esperienza. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo in questo percorso di crescita. L’importante che ogni obiettivo personale sia in funzione della squadra”. E Krstovic? “Lui negli ultimi due campionati ha fatto numeri importanti a livello realizzativo. Dentro l’area è devastante e riesce anche a fare bene la fase difensiva. Spesso lo devo richiamare perché sennò rincorrerebbe tutti gli avversari. A Lecce c’è tanto spirito di appartenenza, inculcato dai giocatori che c’erano già prima“.

Poi i conti con la partita: “Credo che nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, nel secondo tempo il Monza è prevalso sia sul gioco che sulle occasioni”.