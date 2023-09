Serie A, Monza-Lecce live 0-1: la sblocca Krstovic su calcio di rigore

🟨 20′ Ammonito Pablo Marí per un fallo commesso su Krstovic.

⚪🔴 14′ Punizione per il Monza dal versante destro: calcia Caprari e svetta Caldirola che spedisce abbondantemente fuori la sfera.

⚪🔴 12′ Due corner consecutivi per il Monza: spazza a dovere la difesa giallorossa.

⚠️ 11′ Gioco ripreso.

⚠️ 10′ Curioso scontro tra l’arbitro Marinelli e l’attaccante del Lecce Krstovic, cure mediche in corso per l’attaccante montenegrino.

⚪🔴 5′ Il Monza si affaccia per la prima volta dalle parti di Falcone con una rasoiata di Birindelli col destro che termina a lato.

🟡🔴 2′ Si presenta dal dischetto Krstovic che spiazza Sorrentino per la rete del vantaggio salentino. MONZA 0 – LECCE 1

⚽️ GOL DEL LECCE ⚽️

🟡🔴 1′ Dopo appena 50 secondi rigore per il Lecce: Caldirola falcia in area Almqvist e cartellino giallo per il difensore biancorosso.

📣 INIZIA IL MATCH ALLO U-POWER STADIUM!

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Livio Martinelli della sezione di Tivoli. Assistenti: Luca Mondin di Treviso e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Quarto ufficiale: Niccolò Baroni di Firenze. VAR: Marco Serra di Torino. AVAR: Massimiliano Irrati di Pistoia.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Scelte di formazione Monza: mister Palladino deve fare a meno di Di Gregorio, out per un colpo preso alla testa nella rifinitura di ieri: al suo posto Sorrentino all’esordio in Serie A. Prima gara da titolare per Colombo, schierato al centro dell’attacco, supportato da Colpani e Caprari. Birindelli vince, ancora una volta, il ballottaggio con Kyriakopoulos per un posto sulla fascia.

🧐 Scelte di formazione Lecce: nel 4-3-3 del tecnico D’Aversa confermato il tridente con Banda, Krstovic e Almqvist: ancora panchina per Strefezza, possibile arma in corso d’opera per i giallorossi.

Torna finalmente il Campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Nella quarta giornata il Monza ospita, domenica 17 settembre, il sorprendente Lecce di D’Aversa. I ragazzi di Palladino sono reduci da due sconfitte esterne rimediate (Inter e Atalanta) e da una vittoria in casa (Empoli). Fischio di inizio, all’U-Power Stadium, alle ore 15:00.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1) – Sorrentino; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Caprari; Colombo. A disposizione: Lamanna, Gori, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Pedro Pereira, Bettella, Maric, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Mota Carvalho, Kyriakopoulos, S. Vignato. All. Raffaele Palladino.

🟡🔴 LECCE (4-3-3) – Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. A disposizione: Brancolini, Oudin, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Faticanti, Corfitzen, Strefezza, Blin, Burnete, Touba, Piccoli. All. Roberto D’Aversa.