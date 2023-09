Monza-Lecce 1-1, le pagelle: difesa in difficoltà, Colpani al top

MONZA-LECCE 1-1 (1-1)

MARCATORI pt 3’ rig. Krstovic, 24’ Colpani

MONZA (3-4-2-1) Sorrentino 5.5; Izzo 7, Pablo Marì 5.5 (1’st A. Carboni 6.5), Caldirola 5; Birindelli 5 (22’st Pedro Pereira 6), Pessina 6, Gagliardini 5.5, Ciurria 6 (45’st Kyriakopoulos n.g.); Colpani 7, Caprari 6 (26’pt Mota Carvalho 6); Colombo 6.5 (22’st Maric 6). A disp. Gori, Lamanna, Machin, Akpa-Akpro, F. Carboni, Bettella, Bondo, Cittadini, Vignato. All. Palladino 6.5

LECCE (4-3-3) Falcone 7; Gendrey 6, Pongracic 7, Baschirotto 5, Gallo 5.5 (29’st Dorgu 5.5); Kaba 6, Ramadani 6.5, Rafia 5.5 (9’st Blin 6); Almqvist 6.5 (33’st Touba 6), Krstovic 7 (33’st Piccoli 6.5), Banda 6 (29’st Strefezza 6). A disp. Brancolini, Oudin, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Listowski, Faticanti, Corfitzen, Burnete. All. D’Aversa 6.5

ARBITRO Marinelli di Tivoli 5

Sorrentino 5.5 Lanciato dal primo minuto per l’infortunio nella rifinitura di Di Gregorio, subisce gol per colpa di un compagno al primo pallone toccato in Serie A, poteva essere più fortunato

Izzo 7 Partita spaventosa dell’ex Torino che prima non si fa intimidire dalla velocità di Banda e poi cerca anche di farsi notare in avanti, arrivando fino all’assist mangiato da Mota Carvalho

Pablo Marì 5.5 Ci mette tutto il primo tempo a prendere le misure a Krstovic e finisce in panchina. Evidentemente per Palladino non ci è riuscito (1’st A. Carboni 6.5 Poco impegnato a livello difensivo, si butta in avanti con grande cuore e per poco non la vince per il Monza)

Caldirola 5 Entra in campo addormentato, provoca un rigore, si fa espellere. Domenica da dimenticare

Birindelli 5 L’immagine della sua partita è un piattino molle quando poteva fiondare un diagonale pericoloso con il destro (22’st Pedro Pereira 6 Con i suoi cross si candida per una maglia da titolare alla prossima partita)

Pessina 6 Palladino gli chiede una posizione arretrata e non può essere incisivo davanti

Gagliardini 5.5 Meno preciso rispetto alla partita con l’Empoli, soprattutto nelle aperture e nei cambi campo. Lascia anche un gol di testa in inserimento sul campo

Ciurria 6 Entra nelle azioni offensive anche senza arrivare alla conclusione, gli manca poco per tornare quello dell’anno scorso (45’st Kyriakopoulos n.g.)

Colpani 7 Bravo per il gol, bravissimo per le iniziative. Palla al piede è difficile da contrastare, l’ha capito e ora gioca convinto contro e non con gli avversari

Caprari 6 In campo per venti minuti, sbaglia due stop ed entra nell’azione del gol distorcendosi il ginocchio. Da capire i tempi di recupero (26’pt Mota Carvalho 6 Scalda le mani di Falcone azione dopo azione, ma uno come lui deve fare almeno un gol)

Colombo 6.5 Centrato e centrale nell’occasione del gol quando smista mandando Colpani in porta (22’st Maric 6 Entra per assenze di alternative e si pianta in mezzo all’area con pochi palloni giocabili che passano dalle sue parti)

All. Palladino 6.5 Sono due punti persi, lo ammette anche lui nel port-partita. Il guaio non è tanto quello, quanto il fatto che ci siano state 25 conclusioni in novanta minuti, ma solo 6 nello specchio e solo una in rete. Tante create, poche concretizzate.