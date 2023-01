Serie A, mister Palladino dopo Juve-Monza 0-2: «Oggi è stata perfetta»

Entusiasmo, felicità, una festa in spogliatoio “perché è giusto godersi questa giornata che resterà nella storia”. Mister Raffaele Palladino è al settimo cielo dopo la vittoria del suo Monza all’Allianz Stadium di Torino: 2-0 a domicilio che fa seconda vittoria stagionale contro la Juventus in Serie A. Un sogno che però non fa schiodare i piedi da terra al pragmatico mister, anche se la gioia al microfono della sala stampa è evidente e la classifica dice undicesimo posto (con sorpasso proprio ai danni dei bianconeri penalizzati di 15 punti): “L’ho già detto, il nostro scudetto è la salvezza”.

Serie A, mister Palladino dopo Juve-Monza 0-2: “In campo con spirito, atteggiamento e coraggio giusti”

“Abbiamo preparato la partita tutta la settimana sapendo di dover affrontare una squadra forte con tante individualità – ha commentato – Siamo entrati in campo con spirito, atteggiamento e coraggio giusti, abbiamo sfruttato le occasioni non rinunciando mai a giocare. Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati per merito della Juve, ma mi è piaciuto che non ci siamo snaturati e abbiamo continuato a giocare. Non abbiamo mai avuto la partita in pugno, è stata sempre in bilico e fino alla fine ho chiesto di stare dentro la gara. Oggi è stata perfetta, sbagliato quasi nulla. Grandi i meriti al nostro portiere, ma c’è un po’ di tutto”.

Serie A, mister Palladino dopo Juve-Monza 0-2: la cravatta gialla di Galliani

Per Palladino anche un regalo speciale: “Galliani mi ha regalato la sua cravatta gialla. Ci eravamo salutati prima della partita e gli avevo fatto i complimenti, mi aveva detto che qualora avessimo fatto risultato me l’avrebbe regalata. Ed eccola qui, resterà un bellissimo ricordo”.